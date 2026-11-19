고병원성 조류인플루엔자(AI) 중앙사고수습본부는 육용오리 1만6천여마리를 사육하는 전남 영암군 소재 농장에서 고병원성 AI(H5N9형)가 확진됐다고 19일 밝혔다.



해당 농장은 오리 폐사가 증가하자 농장주가 방역 당국에 신고했으며, 정밀검사 결과 이날 고병원성 AI 감염이 확인됐다.

지난 11월 8일 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 확진된 경기도 여주시 한 산란계 농장 입구에서 관계자가 출입 차량 방역을 하고 있다.

이번 확진은 지난 3일 경기 연천군 산란계 농장에서 올겨울 첫 고병원성 AI가 발생한 이후 10번째 사례이자 오리농장에서는 네 번째 발생이다.



중수본은 해당 농장에 초동대응팀을 투입해 출입을 통제하고 살처분과 역학조사를 진행하고 있다.



또 전남광주통합특별시와 발생 농장 계열사의 오리농장, 축산시설, 축산차량 등에 대해 지난 18일 오후 11시부터 이날 오후 11시까지 24시간 일시이동중지 명령을 내렸다.



발생 농장 반경 10㎞ 이내 가금농장 72곳에 대해서도 정밀검사를 실시하고 있다.



중수본은 추가 확산을 막기 위해 이날부터 오는 28일까지 시 전체 오리농장과 발생 계열사의 전국 오리 계약 사육농장을 대상으로 일제검사를 실시한다.



전국 육용오리 농장의 검사 횟수는 사육 기간 중 3회로 늘리고 발생·예찰지역은 4회 검사하기로 했다.



오리농장 입식·출하 기간은 기존 3일에서 1일 이내로 단축하고 출하 후 14일간 입식을 제한한다.



특히 이번이 두 번째 발생인 해당 계열사의 도축장에 대해서는 14일간 도축단계 검사 비율을 기존 60%에서 80%로 높인다.



이동식 농림축산식품부 방역정책국장은 "최근 발생 농장 역학조사에서 축산차량의 농장 진입과 출입 시 소독 미실시 등 방역수칙 위반사항이 다수 적발됐다"며 지방정부에 축산차량 출입 통제와 방역수칙 이행 여부에 대한 집중 점검을 요청했다.

<연합>

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