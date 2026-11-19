2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일 전북 지역 시험장에서는 수험생 52명이 두통과 복통, 과호흡 등 건강 이상을 호소해 소방 당국의 응급처치를 받았다. 전주의 한 시험장에서는 영어듣기평가 방송 사고가 발생해 쉬는 시간을 활용해 추가시간이 주어지는 등 일부 차질도 빚어졌다.

19일 전북도소방본부에 따르면 이날 오전 7시30분까지 도내 65개 시험장에 소방안전관리관을 배치하고 구급대원 등 66명을 투입해 시험장 안전관리와 수험생 응급 상황에 대처했다.

전북소방 구조대원이 수능 시험 쉬는 시간에 두통과 어지럼증을 호소한 한 수험생의 혈압을 확인하고 있다. 전북도소방본부 제공

그 결과 이날 응급처치를 받은 수험생은 남학생 21명, 여학생 31명 등 52명이었다. 병원으로 이송된 수험생은 없었다.

가장 많이 발생한 증상은 ‘두통’과 ‘어지럼증’으로 17건(32.7%)이 발생했다. ‘복통·소화불량·구토’ 등 소화기 증상이 14건(26.9%)으로 뒤를 이었고, ‘근육통·관절통’ 등 신체 통증도 8건(15.4%) 발생했다. ‘과호흡·불안·호흡곤란’과 ‘감기 증상’, ‘외상’은 각각 4건(7.7%)이었으며 ‘피부 가려움’도 1건(1.9%)이었다.

소방안전관리관들은 활력징후를 측정하고 상비약을 제공하는 등 증상에 따라 응급처치했다. 일부 수험생에게는 지혈과 상처 처치도 했다.

응시를 포기한 사례도 있었다. 이날 오전 11시5분쯤 순창고에서는 한 여학생이 심한 생리통과 메스꺼움, 구토 증상을 호소했다. 현장 소방안전관리관은 진통제와 구토 증상 완화 약을 제공하고 활력징후를 확인한 뒤 보건실에서 안정을 취하도록 했다. 하지만 증상이 계속돼 2교시가 끝난 뒤 귀가했다.

전주의 한 시험장에서는 영어듣기평가 도중 방송에서 소리가 울리는 문제가 발생했다. 이에 3층에서 3문항, 4층에서 1문항에 대해 각각 6분과 2분의 추가시간이 쉬는 시간을 활용해 제공됐다. 방송 장비는 CD 재생 과정에서 문제가 생기자, 이동형저장장치(USB)로 대체했다.

이밖에 도내 시험장에서는 별다른 안전사고 없이 시험이 마무리됐다. 인공지능(AI) 기기나 휴대전화를 이용한 부정행위는 한 건도 발생하지 않았다고 전북교육 당국은 밝혔다.



올해 전북에서는 전주 26곳, 군산 9곳, 익산·정읍·남원 각 8곳, 김제 6곳 등 모두 65개 시험장에서 수험생 1만7472명이 시험을 치렀다.

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