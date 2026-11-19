경북 경주시는 황오동에 아이행복키움센터를 준공하고 맞벌이 가정 등의 돌봄 지원에 들어갔다고 19일 밝혔다.

주낙영 시장과 임활 경주시의회 의장을 비롯 인근 초등학교와 자생 단체, 주민 등은 이날 센터에서 준공식을 열었다.

경주시 황오동 '아이행복키움센터' 준공식 모습. 경주시 제공

센터는 시비 27억원을 들여 지상 3층의 옛 황오동 행정복지센터를 리모델링하고 아픈아이 긴급돌봄센터와 다함께돌봄센터, 공동육아나눔터를 마련했다.

맞벌이 가정의 4세 이상 미취학 아동이나 초등학생이 아플 시 병원에 데려가거나 돌봄 역할을 한다. 또 방과 후 돌봄이 필요한 초등생을 챙기고, 아동과 보호자가 함께 참여하는 프로그램도 운영한다.

시는 이번 센터를 포함해 권역별로 13개 다함께돌봄센터에서 방과 후 300여 명의 초등생을 돌보고 있다.

또 8개 공동육아나눔터를 통해 이웃 간에 정보 공유와 품앗이 돌봄 공간을 제공하고 있다.

신규 아파트단지인 경주역세권에는 2029년까지 사업비 105억원을 들여 아이돌봄 통합지원센터를 추가 조성할 예정이다. 행정안전부의 지역맞춤형 저출산 대응 공모에 선정돼 추진된다.

주낙영 시장은 "아픈 아이와 돌봄이 필요한 아이들을 안심하고 맡길 수 있도록 지원하고 통합 돌봄 서비스를 꾸준히 늘려가겠다"고 말했다.

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