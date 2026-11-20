SK디스커버리가 7년여 전 맺은 주가수익스와프(PRS) 계약으로 5000억원대 차익을 거뒀다. 금융당국이 PRS를 ‘숨은 부채’로 보고 제동을 거는 와중에 나온 이익이다. 다만 어디까지나 기초 자산의 주가 상승이 뒷받침되면서 얻은 이익이라는 점에서 PRS의 양면성을 고스란히 보여준 사례로 평가 받는다.

SK디스커버리는 지난 13일 금융감독원 전자공시시스템(DART) 을 통해 SK에코플랜트(옛 SK건설) 주식 726만8287주에 대한 PRS 계약을 정산해 약 4179억원을 받게 됐다고 밝혔다. 지난해 말 연결 자기자본(6조8512억원)의 6.1%에 해당하는 금액이다.

위 사진은 인공지능(AI)을 활용해 생성한 가상의 이미지입니다. Open AI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지.

이번 정산은 SK㈜가 SK에코플랜트를 완전자회사로 편입하기 위해 기존 주주들의 지분을 매입하는 공개매수에 PRS 투자자들이 주당 8만8000원에 응하면서 이뤄졌다. PRS 계약단가(3만500원)와의 차액을 SK디스커버리가 받는 것이다.

이번 PRS 계약은 2019년 6월로 거슬러 올라간다. SK디스커버리는 공정거래법상 지주회사 행위제한을 해소하기 위해 당시 SK건설(현 SK에코플랜트) 주식 997만989주를 투자자들에게 3364억원에 넘기면서 PRS 계약(기초계약금액 3041억원)을 맺었다.

PRS 계약은 주식 등 기초자산 매각 시 매각금액과 계약단가의 차액을 정산하는 형태다. 매각가격이 계약금액보다 높으면 투자자가 회사에 차액을 돌려주고, 매각가격이 계약금액보다 낮으면 회사가 투자자에게 차액을 물어준다. SK디스커버리는 계약단가보다 매각금액이 높아 회사가 차액을 돌려받는 구조다. 투자자는 회사로부터 약정 수수료를 받는 대신 주가 변동 위험을 지지 않는다. 회사는 기초자산의 소유권을 투자자에게 넘기되 주가 변동에 따른 손익을 떠안는다.

SK디스커버리와 PRS 계약을 맺은 투자자들은 2022년 7월 일부 주식(270만2702주)을 주당 약 7만4000원에 매각했고, 이 과정에서 SK디스커버리는 계약금액을 초과한 1176억원을 먼저 정산 받았다.

SK디스커버리가 지난 13일 금융감독원 전자공시시스템에 공시한 '투자판단 관련 주요 경영사항'.

이번에 나머지 주식까지 모두 매각하면서 두 차례의 PRS 정산차액은 5355억원에 달한다. 2019년 주식 처분대금을 합치면 회사로 들어온 현금은 8700억원을 웃돈다. 다만 그동안 PRS 투자자에게 지급한 수수료 등 숨은 비용이 공시되지 않아 실제 이익은 이보다 적을 것으로 보인다. 또 과거 회계 상 인식한 파생상품 평가이익이 있을 수 있어 이번 정산금이 고스란히 올해 순이익에 반영되는 것은 아니다.

이번 정산으로 PRS 계약상 주식이 모두 팔리면서 SK디스커버리도 SK에코플랜트 주가 변동에 따른 위험에서도 완전히 벗어나게 됐다. 다만 이번 차익은 SK에코플랜트 주식 가치가 계약금액의 3배 가까이로 평가받았기에 가능했다. 만약 주식가치가 계약가격을 밑돌았다면 SK디스커버리가 거꾸로 차액을 물어줘야 했다.

금융감독원은 이달 초 대기업 PRS 잔액이 25조원을 넘어서자 주요 증권사에 신규 계약 자제를 지도한 바 있다. 사실상 주식담보대출 성격이지만 회계 상 부채로 잡히지 않아 그림자금융으로 번질 수 있다는 우려에서다.

주가가 떨어지면 기업이 만기 전이라도 정산금이나 평가손실을 떠안아야 한다는 점이 부담으로 작용할 수 있다. 앞서 한국회계기준원은 PRS 회계처리 방식을 국제회계기준 해석위원회(IFRS IC)에 공식 질의했고, 금감원은 기업들이 교환사채(EB) 규제를 피해 PRS로 옮겨가는 움직임에 대응해 PRS 공시를 EB 수준으로 강화하는 방안을 고민해왔다.

결국 SK디스커버리의 사례는 PRS의 성패가 계약 구조보다 기초자산 주가에 달려 있음을 보여준다. 언제나 회사 측에 유리한 계약은 아닌 이유다. 같은 구조라도 주가가 오르면 대규모 차익이, 내리면 예상치 못한 재무 부담이 뒤따른다는 점을 다시 확인 시켜준 셈이다.

여기도 저기도 주식투자를 한다지만, 제대로 알고 투자하는 사람은 많지 않습니다. 특히 내가 투자한 기업이 이런저런 공시를 올렸는데도 “공시가 뭐야? 공무원 시험이야?”라고 되묻는 경우도 왕왕 있다죠. 그런 분들을 위해 준비했습니다. 적어도 내가 투자한 기업의 공시는 이해하고 투자하자. ‘공시 한 끗’이 어렵고 복잡한 공시를 쉽게 풀어드립니다.

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