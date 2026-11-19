제주 단일노선에 의존하는 강원 원주공항의 이용객 감소와 경영수지 악화 문제를 해결하기 위해 노선 다변화가 시급하다는 지적이 나왔다.



조성호 강원도의원(원주7·더불어민주당)은 19일 관광국의 내년도 당초 예산안 심사에서 원주공항의 운영 실태를 지적하며 실질적인 활성화 대책 마련을 촉구했다.

조성호 강원도의원. 강원도의회 제공

조 의원에 따르면 원주공항 이용객은 2024년 20만7천163명에서 2025년 20만1천916명으로 줄었다.



탑승률도 79%에서 76%로 하락했다.



지난해 당기순손실은 약 49억3천만원을 기록했다.



조 의원은 "제주 관광수요 변화와 해외여행 선호 증가 등 관광 환경이 달라지고 있는 상황에서 제주 단일노선에만 의존하는 운영 방식으로는 공항 경쟁력을 확보하기 어렵다"며 노선 다변화를 위한 실질적인 대책 마련을 요구했다.



또 도가 제7차 공항개발종합계획에 국제공항 필요 시설 구축과 활주로 연장 등을 건의한 점을 언급하며 "중장기 검토에 머무르지 않고 관계 기관 협의와 항공 수요 확보 등 구체적인 추진 일정을 마련해야 한다"고 촉구했다.



조 의원은 양양국제공항에 대해서도 약 3년 만에 중국 상하이 국제선 정기편 취항을 앞둔 점을 환영하면서도 국제선 운항이 지역경제 활성화로 이어지도록 관광객 체류와 소비를 연계한 대책 마련을 주문했다.

<연합>

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