SBTL첨단소재가 기존 스테인리스 파우치 필름의 성형 한계인 5~7㎜를 개선해 16㎜까지 성형할 수 있는 스테인리스 파우치 필름 개발에 성공했다고 19일 밝혔다.

배터리 열폭주 안전성 평가 실험. 한국전자기술연구원(KETI)

이를 통해 스테인리스의 내열성과 강성을 유지하면서도 깊은 성형을 할 수 있다는 설명이다.

SBTL첨단소재는 스테인리스 파우치 필름의 화재 안전성을 검증하기 위해 한국전자기술연구원(KETI)에서 기존 알루미늄 파우치 필름의 열폭주 지연 성능을 비교하는 시험을 진행했다.

시험은 각 소재를 적용한 이차전지 셀 5개를 나란히 적층한 뒤 첫 번째와 두 번째 셀 사이에 가열판을 설치해 온도를 높이는 방식으로 진행됐다. 외장재 종류에 따른 열폭주 발생 시간과 셀의 외관 변화를 비교했다.

시험 결과 알루미늄 파우치 필름을 적용한 배터리는 열폭주 과정에서 외장재가 열적으로 붕괴했다. 반면 스테인리스 파우치 필름을 적용한 배터리는 외장재의 열적 붕괴 없이 열폭주 발생 시점이 약 3분 늦춰졌다.

회사는 이번 시험을 통해 스테인리스 파우치 필름의 내열 특성과 열폭주 지연 성능을 확인했다고 설명했다.

천상욱 SBTL첨단소재 대표는 “글로벌 고객사 및 원재료 협력사와 수년간 공동개발을 통해 스테인리스 파우치 필름 개발 성과를 거뒀다”며 “스테인리스와 알루미늄 파우치 필름의 대량 생산 및 안정적인 공급체계를 구축하기 위해 대전지사를 중심으로 신공장 건설을 추진하겠다”고 말했다.

SBTL첨단소재는 앞서 대전시와 신공장 건설을 위한 투자협약을 체결했으며, 최근 대전지사를 설립했다.

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