경북 포항시가 침체한 지역 철강 산업의 경쟁력 강화하기 위해 철강·금속 기업과 AI 기술 기업 간 'AI 융합 협의체'를 구축한 가운데 제조 현장 중심의 인공지능 전환(AX)을 본격 추진한다고 19일 밝혔다.

19일 철강산업 AI 융합 지원 협의체 관계자들이 철강 AI 융합 협력 생태계 구축을 기념하고 있다. 포항시 제공

협의체는 시가 지난 7월 산업통상부의 ‘철강 산업 AI 융합 실증 허브 구축 사업’에 선정돼 지역 철강 업체의 AI 전환을 위한 협력 체계를 운영하고, 현장 중심의 지원 사업을 속도 있게 추진하기 위해 출범했다.

출범식은 주관 기관인 포항소재산업진흥원의 협의체 운영 발표에 이어 철강 산업 AI 융합 지원 생태계 조성을 위한 출범 선언식 등으로 열렸다.

협의체는 포스코·포스텍·포항산업과학연구원·포항소재산업진흥원·한국철강협회 등 주요 연구·지원 기관과 현장 맞춤형 AI 도입을 희망하는 기업, 기술 역량을 갖춘 공급 기업이 참여해 산학연관이 긴밀히 협력하는 형태로 구성했다.

앞으로 수요 기업의 안전관리, 공정 자동화, 품질관리 등 제조 현장에 해결이 필요한 과제를 제시하면 공급 기업과 기관이 공정 특성에 맞는 해법을 함께 마련할 예정이다.

시는 이러한 협력이 현장 적용으로 이어질 수 있도록 '철강산업 AI 융합 실증 허브 구축 사업'을 본격적으로 추진한다.

이 사업은 올해부터 2030년까지 5년간 총 240억원을 투입해 블루밸리 국가산단 내 고기능금속기술센터에 고성능 그래픽 처리 장치(GPU) AI 연산 인프라를 구축한다.

이를 기반으로 지역 철강 업체의 제조 데이터를 체계적으로 수집·정제하고, 기업 맞춤형 AI 솔루션 개발과 보급을 지원해 실질적인 AX를 뒷받침한다.

특히 자체 AI 인프라와 전문 인력 확보에 어려움을 겪는 중소·중견 철강 기업에 실증 허브 기술 지원을 연계할 계획이다.

시는 앞으로 협의체를 중심으로 기술 협력과 공동 실증을 활성화하고 생산성 향상과 품질 개선 등 기업이 체감할 수 있는 성과를 지역 철강 산업 전반으로 확산할 방침이다.

정명숙 시 디지털융합산업과장은 "산학연관의 긴밀한 협력과 AI 인프라를 바탕으로 지역 기업이 어려움을 극복하고 실질적인 경쟁력을 확보할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

양금희 경북도 경제부지사는 "철강산업의 근본적인 경쟁력은 산업구조 혁신에서 나오고, 그 중심에 AI를 활용한 제조공정 혁신이 있다"며 "오늘 출범한 협의체가 철강산업의 위기를 AI 전환의 기회로 바꾸는 출발점이 되어, 포항 철강산업이 다시 한번 대한민국 제조혁신을 이끌기를 기대한다"고 말했다.

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