이반 피셔가 이끄는 헝가리 부다페스트 페스티벌 오케스트라가 내년 2월 롯데콘서트홀 무대에 오른다. ‘피아노 여제’ 마르타 아르헤리치도 올해에 이어 내년 6월 다시 한국 관객과 만난다. 바이올리니스트 양인모와 김서현, 피아니스트 선우예권, 첼리스트 홍진호 등 국내 음악가들도 다채로운 무대를 꾸민다.

롯데문화재단은 19일 이 같은 내용의 2027년 롯데콘서트홀 기획공연 라인업을 발표했다. 2016년 개관해 올해 10주년을 맞은 롯데콘서트홀은 ‘새로운 10년, 다음 장의 시작’을 주제로 세계 정상급 오케스트라와 독주자들의 공연부터 클래식 축제와 케이팝까지 폭넓은 프로그램을 마련했다.

이반 피셔와 부다페스트 페스티벌 오케스트라. 롯데문화재단 제공

내년 시즌을 관통하는 주제는 베토벤 서거 200주년이다. 세계적인 지휘자와 연주자들이 베토벤의 주요 작품을 각기 다른 해석으로 선보인다.

가장 눈길을 끄는 공연은 2월 26일 열리는 이반 피셔와 부다페스트 페스티벌 오케스트라의 내한 무대다. 피셔가 1983년 피아니스트 졸탄 코치슈와 함께 창단한 이 악단은 40년 넘게 호흡을 맞춰온 세계 정상급 오케스트라다. 이번에는 베토벤 교향곡 6번 ‘전원’과 라흐마니노프 피아노 협주곡 3번을 연주한다. 협연자로는 2019년 차이콥스키 국제콩쿠르 피아노 부문 공동 2위에 오른 드미트리 시쉬킨이 나선다. 피셔와 악단은 2019년 6월 롯데콘서트홀 공연 당시 헝가리 다뉴브강 유람선 참사 희생자를 추모하며 한국 가곡 ‘기다리는 마음’을 한국어로 불러 깊은 인상을 남긴 바 있다.

1965년 쇼팽 국제피아노콩쿠르 우승 이후 60년 넘게 세계 음악계를 호령해온 아르헤리치는 독일 만하임 필하모닉 오케스트라와 베토벤 피아노 협주곡 2번을 연주한다. 만하임 필하모닉은 지휘자 보이안 비데노프가 2009년 창단한 악단으로 젊은 연주자들의 전문 오케스트라 진출을 지원하며 성장해왔다. 공연은 5월 말 또는 6월 초로 예정돼 있다.

10월 10일에는 영국 지휘자 로빈 티치아티가 유럽 체임버 오케스트라와 함께 내한한다. 노르웨이 출신 바이올리니스트 빌데 프랑이 슈만 바이올린 협주곡을 협연하며 베토벤 교향곡 3번 ‘영웅’도 연주한다. 같은 달 16일에는 2022년 시벨리우스 콩쿠르 우승자인 양인모가 베를린 필하모닉 단원들을 중심으로 창단된 베를린 바로크 솔리스텐과 다시 호흡을 맞춘다.

새해 첫 기획공연은 1월 18일 소프라노 조수미와 빈 요한 슈트라우스 오케스트라가 장식한다. 요하네스 빌트너의 지휘로 요한 슈트라우스 2세의 왈츠와 오페레타 ‘빈 기질’ ‘박쥐’의 주요 노래를 들려준다.

롯데콘서트홀 2027 인 하우스 아티스트 선우예권. 롯데문화재단 제공

국내 연주자들의 활약도 두드러진다. 롯데콘서트홀은 2027년 ‘인 하우스 아티스트’로 피아니스트 선우예권을 선정했다. 2017년 한국인 최초로 미국 반 클라이번 국제피아노콩쿠르에서 우승한 지 10주년을 맞는 해다. 6월 10일 첫 독주회에서는 바흐의 ‘평균율 클라비어 곡집’과 리게티의 에튀드 등을 연주한다. 11월 6일에는 바이올리니스트 김서현과 함께 클라라 슈만의 ‘세 개의 로망스’와 브람스 바이올린 소나타 등을 들려준다.

미국의 스타 바이올리니스트 조슈아 벨도 6월 19일 피아니스트 피터 두건과 함께 독주회를 연다. 바흐의 무반주 바이올린 파르티타 2번 중 ‘샤콘느’와 베토벤 바이올린 소나타 3번, 생상스 바이올린 소나타 1번 등을 선보인다.

롯데콘서트홀의 대표 클래식 축제인 ‘클래식 레볼루션’은 9월 8일부터 12일까지 베토벤을 집중 조명한다. 2025년부터 예술감독을 맡아온 바이올리니스트 레오니다스 카바코스가 이끄는 마지막 축제다. 피아니스트 니콜라이 루간스키와 첼리스트 고티에 카퓌송을 비롯해 서울시립교향악단과 KBS교향악단 등이 참여한다.

클래식과 대중음악의 경계를 허무는 프로그램도 마련된다. 첼리스트 홍진호는 오전 공연 시리즈 ‘롯콘 마티네’의 새 진행자로 나선다. 3월 18일에는 첼리스트 8명이 참여하는 ‘첼로 유니버스’를 선보이며 5월 27일에는 가수 김창완과 정동환 트리오가 함께하는 ‘김창완 트리뷰트’를 펼친다.

롯데콘서트홀의 자랑인 파이프오르간을 활용한 공연도 이어진다. 2월에는 제3회 한국국제오르간콩쿠르가 열려 19일 결선 리사이틀과 21일 입상자 갈라 콘서트를 선보인다. 9월 29일에는 그래미상 수상자인 미국 오르가니스트 폴 제이콥스가 처음으로 내한해 독주회를 연다. 오르간 해설 프로그램 ‘오르간 오딧세이’에는 크로스오버 그룹 라포엠의 카운터테너 최성훈이 새로운 콘서트 가이드로 참여한다. 케이팝을 콘서트홀의 음향으로 감상하는 ‘어쿠스틱 룸’도 7월 15일과 11월 27일 두 차례 마련된다.

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