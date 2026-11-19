한국수력원자력은 19일 방사선보건원에서 동료 중심의 심리 지원제도인 ‘마인드키퍼’ 발대식을 개최하고 정식 운영에 들어갔다고 밝혔다.

마인드키퍼는 전문적인 심리 지원체계가 상대적으로 부족한 격오지에 위치한 발전소 현장의 특성을 고려해 마련한 제도다. 지난 9월부터 시범운영을 거쳐 이날 공식 출범했다.

김 사장(왼쪽에서 두번째)이 발대식이 끝난 뒤 기념사진을 찍고 있다. 한수원 제공

마인드키퍼 활동가들은 한수원이 자체 개발한 사내 자살 예방 프로그램 ‘MindCPR’로 심리적 응급처치 교육을 이수한 직원들로 구성됐다. 이들은 현장에서 심리적 어려움을 겪는 동료를 조기에 발견하고, 필요한 경우 전문가의 도움을 받을 수 있도록 연결하는 역할을 맡는다.

이날 발대식에서는 마인드키퍼 임명장 수여와 생명존중 선언문 선서 등이 진행됐다. 김회천 한수원 사장은 활동가들에게 직접 임명장을 전달하고 동료들의 심리적 안전망 역할을 당부했다.

김 사장은 “원자력 안전은 직원의 건강한 마음에서 시작된다”며 “마인드키퍼들이 일터에서 누구나 편히 다가갈 수 있는 믿음직한 이웃이 되어주길 바란다”고 말했다.

한수원은 앞으로도 직원의 마음건강을 살피는 ‘포용적 안전 경영’을 바탕으로 현장 중심의 심리 지원체계를 강화하고 건강한 조직문화 조성에 힘쓸 방침이다.

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