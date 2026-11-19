공직선거법 위반 혐의로 경찰의 추적을 받고 있는 전남광주 신안군청 소속 공무원의 도피를 도운 혐의로 김태성 신안군수의 동생이 긴급체포됐다.



전남 신안경찰서는 19일 범인은닉·도피 혐의로 김 군수의 동생 A(50대)씨를 붙잡아 조사 중이다.

신안경찰서. 연합뉴스

A씨는 공직선거법 위반 혐의로 체포영장이 발부된 신안군청 소속 공무원 B(20대)씨를 차량에 태워 이동시키며 그의 도피를 도운 혐의를 받고 있다.



공무원 B씨는 지난 6·3 지방선거 당시 김 군수와 같은 선거구에 출마한 상대 후보를 비방하는 내용의 문자메시지를 보낸 혐의로 입건됐다.



경찰은 여러 차례 출석 요구에도 B씨가 응하지 않자 지난 12일 체포영장을 발부받아 행방을 추적하고 있다.



경기·경남 등지로 도주 행각을 벌이고 있는 B씨는 현재까지 검거되지 않았다.



경찰은 추적 과정에서 A씨가 잠적한 B씨를 차량에 태워 데리고 다닌 정황을 확인하고, 경남 사천에서 A씨를 긴급체포했다.



경찰은 A씨를 상대로 구체적인 사건 경위 등을 조사하고 있다.

<연합>

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