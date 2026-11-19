미·중·러·일 정상 접촉 韓 입장 개진
한반도 평화안정 역할 당부 집중
10년 한한령 해제 물꼬 큰 성과
李, 시진핑에 “바둑 두자” 제안도
이재명 대통령은 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안)과 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 기간 미·중·일·러 정상들과 잇달아 만나 ‘4강 정상외교’를 재가동했다. 미·중·러 정상 간 한반도 문제 논의에서 한국이 소외되지 않도록 주요국 정상들에게 우리 정부의 입장을 전달하는 한편, 한·중 자유무역협정(FTA) 서비스·투자 후속 협상의 실질 타결 등 경제 분야에서도 성과를 거뒀다.
19일 청와대에 따르면 이 대통령은 이번 순방에서 미·중·러 정상들과 각각 대화를 나누며 한반도 문제에 대한 한국의 입장을 설명했다. 청와대 고위관계자는 중국 선전에서 기자들과 만나 “이번 계기에 이 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 다 교류하고 대화를 나눴다”며 “그때마다 한반도 문제에 대한 우리의 입장을 개진했다”고 밝혔다.
정상별 접촉의 형식과 시간에는 차이가 있었다. 이 대통령은 17일 필리핀 마닐라에서 다카이치 사나에 일본 총리와 정상회담을 갖고 셔틀외교를 통한 협력 강화 의지를 재확인했다. 내년 1월 방일 초청도 수락했다. 같은 날 페르디난드 마르코스 필리핀 대통령 주최 만찬에서는 트럼프 대통령과 짧게 환담했다. 18일에는 시 주석과 한·중 정상회담을 했고, 에이펙 환영만찬에서 푸틴 대통령과도 10분가량 회동했다. 청와대 고위관계자는 “우리로서는 우리의 입장을 적절히 개진할 기회를 가졌다고 볼 수 있다”고 평가했다.
경제 분야에서는 한·중 FTA 서비스·투자 후속 협상의 실질 타결이 주요 성과로 꼽힌다. 하준경 청와대 정책실장은 현지 브리핑에서 “한·중 양국 간 경제 협력이 질적으로 도약하기 위한 제도적 기반이 마련된 것”이라며 “우리 정부의 한·중 관계 전면 복원을 위한 노력이 없었다면 결코 이뤄낼 수 없는 성과”라고 말했다. 서비스 교역 확대를 통해 양국 경제협력의 외연을 넓힐 수 있는 기반이 마련됐다는 설명이다.
약 10년간 이어진 중국의 한국 문화콘텐츠 규제, 이른바 ‘한한령’과 관련해서도 일부 진전이 있었다는 게 청와대의 평가다. 청와대 고위관계자는 “콘텐츠 부문에서는 우리가 최혜국대우를 받는다는 것을 이번에 확정한 것”이라며 “한국의 콘텐츠를 특별히 다른 나라보다 더 불리하게 대우하지 않는다는 것을 확인한 것”이라고 설명했다. 다만 한한령이 전면 해제됐다고 볼 수 있는지는 별개의 문제다.
이 대통령과 시 주석은 정상회담을 마무리하며 바둑을 한 번 두자는 이야기를 나누기도 했다. 청와대 고위관계자는 정상 간 만남이 거듭되면서 “신뢰가 높아지고 좀 더 친근하게 서로 다가가는 모습을 볼 수가 있었다”고 전했다.
이 대통령은 19일 마크 카니 캐나다 총리와도 만나 안정적이고 호혜적인 에너지 공급망 구축을 위해 지속적으로 협력하기로 했다. 호세 안토니오 카스트 칠레 대통령, 안와르 이브라힘 말레이시아 총리와도 환담했다.
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