이재명 대통령은 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안)과 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 기간 미·중·일·러 정상들과 잇달아 만나 ‘4강 정상외교’를 재가동했다. 미·중·러 정상 간 한반도 문제 논의에서 한국이 소외되지 않도록 주요국 정상들에게 우리 정부의 입장을 전달하는 한편, 한·중 자유무역협정(FTA) 서비스·투자 후속 협상의 실질 타결 등 경제 분야에서도 성과를 거뒀다.

이재명 대통령이 지난 18일(현지시간) 중국 선전국제교류센터에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영만찬에 참석, 기념촬영을 마치고 도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 등과 대화하고 있다. 연합뉴스

19일 청와대에 따르면 이 대통령은 이번 순방에서 미·중·러 정상들과 각각 대화를 나누며 한반도 문제에 대한 한국의 입장을 설명했다. 청와대 고위관계자는 중국 선전에서 기자들과 만나 “이번 계기에 이 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 다 교류하고 대화를 나눴다”며 “그때마다 한반도 문제에 대한 우리의 입장을 개진했다”고 밝혔다.



정상별 접촉의 형식과 시간에는 차이가 있었다. 이 대통령은 17일 필리핀 마닐라에서 다카이치 사나에 일본 총리와 정상회담을 갖고 셔틀외교를 통한 협력 강화 의지를 재확인했다. 내년 1월 방일 초청도 수락했다. 같은 날 페르디난드 마르코스 필리핀 대통령 주최 만찬에서는 트럼프 대통령과 짧게 환담했다. 18일에는 시 주석과 한·중 정상회담을 했고, 에이펙 환영만찬에서 푸틴 대통령과도 10분가량 회동했다. 청와대 고위관계자는 “우리로서는 우리의 입장을 적절히 개진할 기회를 가졌다고 볼 수 있다”고 평가했다.



경제 분야에서는 한·중 FTA 서비스·투자 후속 협상의 실질 타결이 주요 성과로 꼽힌다. 하준경 청와대 정책실장은 현지 브리핑에서 “한·중 양국 간 경제 협력이 질적으로 도약하기 위한 제도적 기반이 마련된 것”이라며 “우리 정부의 한·중 관계 전면 복원을 위한 노력이 없었다면 결코 이뤄낼 수 없는 성과”라고 말했다. 서비스 교역 확대를 통해 양국 경제협력의 외연을 넓힐 수 있는 기반이 마련됐다는 설명이다.



약 10년간 이어진 중국의 한국 문화콘텐츠 규제, 이른바 ‘한한령’과 관련해서도 일부 진전이 있었다는 게 청와대의 평가다. 청와대 고위관계자는 “콘텐츠 부문에서는 우리가 최혜국대우를 받는다는 것을 이번에 확정한 것”이라며 “한국의 콘텐츠를 특별히 다른 나라보다 더 불리하게 대우하지 않는다는 것을 확인한 것”이라고 설명했다. 다만 한한령이 전면 해제됐다고 볼 수 있는지는 별개의 문제다.

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 19일(현지시간) 중국 선전국제교류센터에서 열린 2026 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 공식 기념 촬영에서 만나 악수하고 있다. 연합뉴스

이 대통령과 시 주석은 정상회담을 마무리하며 바둑을 한 번 두자는 이야기를 나누기도 했다. 청와대 고위관계자는 정상 간 만남이 거듭되면서 “신뢰가 높아지고 좀 더 친근하게 서로 다가가는 모습을 볼 수가 있었다”고 전했다.



이 대통령은 19일 마크 카니 캐나다 총리와도 만나 안정적이고 호혜적인 에너지 공급망 구축을 위해 지속적으로 협력하기로 했다. 호세 안토니오 카스트 칠레 대통령, 안와르 이브라힘 말레이시아 총리와도 환담했다.

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