국민의힘 소속 추경호 대구시장이 12·3 비상계엄 해제 표결 방해 혐의 1심 재판에서 무죄를 선고받은 것을 계기로 당권파와 친한(친한동훈)계 간 갈등이 다시 격화하고 있다. 장동혁 대표가 재판 과정에서 불거진 ‘거짓 증언’ 논란을 거론하며 사실상 친한계를 겨냥해 엄정 조치를 예고하면서다. 친한계가 반발하고 일부 중진 의원들은 통합을 촉구하는 등 당내 갈등이 확산하는 양상이다. 더불어민주당은 판결을 두고 “항소심에서 바로잡혀야 한다”며 비판을 이어갔다.

장동혁 “해당행위 엄정 조치” 국민의힘 장동혁 대표가 19일 국회 최고위원회의에서 추경호 대구시장 1심 무죄 선고에 대해 “우리 당 안에도 내란몰이 세력이 있었다”며 “명백한 해당 행위에 엄정한 조치를 취할 것”이라고 밝혔다. 왼쪽부터 정점식 원내대표, 장 대표, 신동욱 최고위원. 허정호 선임기자

국민의힘 장동혁 대표는 19일 국회에서 열린 최고위원회의에서 추 시장 1심 판결과 관련해 “거짓 증언과 내부 총질을 반복해온 우리 당도 되돌아봐야 한다”면서 “이재명 정권 내란 몰이에 동조한다면 결코 용납돼선 안 된다”고 말했다. 장 대표는 전날에도 “우리 당 안에도 내란몰이 세력이 있었다. 거짓 증언과 모함으로 추 시장과 당을 벼랑으로 몰고 갔다”며 “명백한 해당 행위에 엄정한 조치를 취할 것”이라고 밝혔다. 계엄 당시 당 대표였던 무소속 한동훈 의원과 친한계를 겨냥한 발언으로 해석된다.



안철수 의원도 전날 추 시장의 무죄 판결 직후 “오직 한 사람을 위해 유죄 기우제를 지낸 무리를 정리해야 한다”며 당 차원의 조치를 촉구했다. 앞서 안 의원은 추 시장 재판에서 계엄 당시 국민의힘 의원들에게 당사로 모이라는 공지를 처음 전달한 인물이 한 의원이라는 취지로 증언했다. 한 의원이 이를 반박하면서 양측은 공개 설전을 벌였다. 안 의원은 당시 “우리 당에는 얼씬도 하지 말기 바란다”며 한 의원의 복당에도 반대했다.



친한계도 반발했다. 김종혁 전 최고위원은 추 시장이 계엄 당시 한 의원과 함께 계엄 해제 표결에 나섰어야 한다는 입장을 재확인하며, 친한계가 추 시장의 유죄를 바랐다는 주장은 ‘선전·선동’이라고 반박했다.



일부 중진 의원들은 통합을 강조하며 제동을 걸었다. 5선 윤상현 의원은 이날 페이스북에 “안 의원께서 당을 걱정하는 충정은 이해하나 이번 판결을 계기로 동료 의원들의 과거 언행을 당무감사와 공천에 반영하고, 복당의 문까지 닫아야 한다는 주장에는 동의하기 어렵다”며 “지금은 단죄가 아니라 통합을 말할 때”라고 밝혔다. 5선 나경원 의원도 SBS 라디오에서 “내전은 하지 말자는 주의”라며 “균형점을 가져가는 데는 시간과 여러 넘어야 할 절차가 필요하다”고 했다.

與 “국힘은 4포 정당” 더불어민주당 김민석 대표(앞줄 가운데)와 의원들이 19일 국회 본회의에 앞서 열린 의원총회에서 ‘정쟁몰두 입법마비 거짓선동 중단하라’라고 구호를 외치고 있다. 민주당 한병도 원내대표는 “국민의힘은 민생, 국익, 미래, 안보도 포기한 전형적인 ‘4포 정당’이 됐다”고 비판했다. 허정호 선임기자

민주당은 전날에 이어 판결을 비판하며 즉각 항소를 촉구했다. 김민석 대표는 민주당 유튜브 방송 ‘민티07’에서 추 시장 판결에 대해 “맥락과 사실이 다 무시된 기이한 판결”이라며 “항소심에서 바로잡혀야 한다”고 말했다. 한병도 원내대표도 정책조정회의에서 추 시장 무죄가 “국민 상식과 법 감정에 부합하지 않는 판단”이라며 특검의 즉각 항소를 요구했다.

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