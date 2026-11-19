‘뉴스타트’ 이을 새 核논의 개시 주목
트럼프 “시진핑·푸틴 모두 날 좋아해”
도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 중국 선전에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의에 참석하는 계기를 통해 사상 첫 3자 정상회담을 열었다. 신전략무기감축조약(New START·뉴스타트)이 지난 2월 만료된 뒤 이뤄진 3국 정상의 만남이 새로운 핵감축 논의의 시작이 될지 관심이 쏠린다.
트럼프 대통령은 19일 에이펙 정상회의가 열리는 중 시 주석, 푸틴 대통령과 미·중, 미·러 양자 회담을 갖고, 미·중·러 정상회담을 잇따라 열었다. 트럼프 대통령은 시 주석과의 정상회담에서 두 정상이 호르무즈해협을 통한 원유 수송 보장과 이란의 핵무기 보유 저지에 뜻을 같이하고 있다고 밝혔다. 미·중 경제 관계에 대해서는 지난 1년 반 동안 상당한 개선이 이뤄졌다고 평가했다.
트럼프 대통령은 시 주석에게 “당신은 나의 친구이며, 우리는 매우 강한 관계를 갖고 있다”며 “당신과 내가 책임을 맡고 있는 한 우리는 문제가 없을 것”이라고 말했다. 시 주석 역시 “우리는 전략적 안정성을 갖춘 건설적인 미·중 관계에 대한 새로운 정의를 확립했으며, 존중과 공정성, 호혜성에 기반해 그 관계에 새로운 실질적 내용을 부여했다”고 강조했다.
미·러 정상회담은 에이펙 정상회의 중 약식회담 형식으로 치러졌다. 트럼프 대통령은 푸틴 대통령과 나란히 서서 “우리는 여러 해 동안 아주 좋은 관계를 유지해왔고 오랜 기간 알고 지냈다”고 말했다.
트럼프 대통령은 이날 미·중·러 정상회담이 시작되기 전 미 폭스뉴스 인터뷰에서 “그들 모두(중·러 정상) 나를 좋아한다”며 특히 미·중 정상 간 관계가 대단하다고 치켜세웠다. 또 중국과 러시아 정상을 함께 만나는 것이 왜 중요하냐는 폭스뉴스 앵커의 질문에 “두 나라(중·러)가 서로 협력하고 있기 때문”이라고 말했다. 그는 두 나라가 원래 ‘천적’이었으나 버락 오바마 전 대통령이 에너지 문제 때문에 이들을 밀착시켰다는 취지의 주장을 펴며 “나는 평생 러시아와 중국이 손잡도록 해서는 절대 안 된다는 이야기를 읽으며 살아왔다. 그건 정치나 전쟁에서 가장 기초적인 상식과도 같은 것”이라고 말했다.
트럼프 대통령은 다만 미·중·러 정상회담에서 핵사찰을 제안할 것이냐는 질문에는 답변을 피했다. 또 중국과 러시아 정상에게 이란전쟁 종식을 위한 협조는 요청하지 않을 것이라고 했고, 우크라이나 없이 푸틴 대통령과 전쟁 종식을 합의할 수 있다는 우려에 대해서도 “그러지 않을 것”이라고 말했다.
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