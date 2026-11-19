인공지능(AI) 등 최첨단 기술을 이용한 부정행위가 올해 대학수학능력시험(수능) 일주일 전 수면 위로 드러나며 교육당국은 필기구 제한, 재난문자 발송 등 미봉책을 내놨지만, 이미 고도화된 부정행위 수법을 차단하기에 충분치 않다는 지적이 제기된다. 전문가들은 새로운 수법이 드러날 때마다 대응책을 덧대는 ‘두더지 잡기’식 대처에서 벗어나 ‘선제적 대응’을 마련해야 할 필요성을 제기한다.

2027학년도 대학수학능력시험일인 19일 세종시의 한 시험장에서 감독관이 수험생 수거물품을 바구니에 담고 있다. 공동취재사진

19일 전문가들은 위급재난문자 발송, 필기구 제한 등 이번 수능에서 이뤄진 AI 부정행위 방지 조치는 임시 대책일 뿐이라고 입을 모았다. 이번 논란은 제도가 기술의 발전을 따라가지 못해 생긴 ‘문화지체’의 일종이라며 기술이 발전하는 속도에 맞춰 대응하는 컨트롤타워가 필요하다는 지적이 나왔다.

최근 스마트 안경, 초소형 카메라 등을 이용한 부정행위가 드러나기 시작했지만, 앞으로는 ‘AI 콘텍트 렌즈’ 등 새로운 기술 개발에 따라 부정행위를 막는 게 점점 어려워질 것이란 게 전문가들의 진단이다. 이상근 고려대 인공지능보안연구소장은 “콘텍트 렌즈로 화면을 눈 안에 비춰주는 기술이 개발 중이고 우리가 뉴스에서 보는 단계를 넘어선 기술이 이미 나오고 있다”며 “스마트 기기는 점점 초소형화되고 특정 전파를 잡는다고 해도 이를 회피하도록 기기가 만들어질 것”이라고 했다.

19일 서울 용산구 용산고등학교에서 한 수험생이 안경을 책상 위에 벗어둔 채 시험을 준비하고 있다. 사진공동취재단

해외에서는 첨단기기를 이용한 시험 부정행위를 막기 위해 대응을 강화해 왔다. 중국은 대학 입학시험인 ‘가오카오’ 시험장에 스마트 검색대를 설치하고, 시험실에 이동통신 전파 차단 설비를 운용하고 있다. 지난해 가오카오 기간에는 자국 주요 AI 업체들이 시험 시간에 시험 문제 사진 인식과 문제풀이 등 일부 기능을 일시 중단하기도 했다. 인도도 올해 5월 의대 입학시험에서 이동통신 전파 차단 장비를 가동했다. 박기웅 세종대 정보보호학과 교수는 “휴대폰망 차단은 경찰 신고 등 치안망, 국가 안보 시설과 직결되기 때문에 리스크가 있다”며 “AI 기기적 측면에선 초강력 금속탐지기, 엑스레이 등도 완벽한 조치라고 할 순 없겠지만 지금으로선 강력한 검사 수단”이라고 했다.

김명주 인공지능안전연구소 소장은 “결국 창과 방패의 싸움인데, AI 기술이나 장비 기술이 발전될 때마다 실시간에 준할 정도의 대응이 따라와야 하는 것”이라며 “시험마다 주관하는 부처나 기관이 다르기 때문에 국가적으로 AI 기술 발전에 따른 공정성 담보를 위한 가이드라인을 만드는 주체가 있어야 한다”고 강조했다.

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