“안경을 착용한 학생들은 모두 안경을 벗어 책상 위에 올려놓으시길 바랍니다. 양쪽 소매를 걷어주시길 바랍니다.”



2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일 8시10분 서울 송파구 잠실고등학교. 시험 시작을 앞둔 교실에서는 감독관의 안내에 따라 수험생들이 안경을 벗고 소매를 걷어 올리는 모습이 이어졌다.

19일 서울 용산구 용산고등학교에서 한 감독관이 수험생의 옷에 달린 단추에 노란 스티커를 붙이고 있다. 사진공동취재단

최근 인공지능(AI)을 활용한 시험 부정행위 논란이 잇따르자 정부와 교육 당국은 부정행위 적발 시 최대 10년간 응시를 제한하겠다는 강경 방침을 내놨다. 시험장에서도 감독관들이 수험생의 옷차림과 소지품을 꼼꼼히 확인했다.



이날 오전 잠실고 12~17시험실을 둘러본 결과, 단추가 달린 옷을 입은 수험생은 눈에 띄지 않았다. 학생들은 대부분 검은색이나 회색 맨투맨과 후드티, 지퍼가 달린 플리스 등을 입고 있었다.



올해는 스마트안경과 초소형 카메라 등을 이용한 부정행위를 막기 위해 시험 전날 관련 지침까지 강화됐다. 단추에 카메라를 숨기는 것을 막기 위해 단추가 달린 옷에는 보안 스티커를 붙이도록 했다. 수험생이 개인적으로 가져갈 수 있는 필기구도 흑색 연필로 제한됐다. 컴퓨터용 사인펜과 지우개, 수정테이프 등은 시험장에서 지급했다.

19일 서울 영등포구 여의도여자고등학교에서 한 수험생이 스마트폰 등 전자기기를 제출하고 있다. 사진공동취재단

전자기기 단속도 한층 까다로워졌다.



한 감독관은 “전원을 껐더라도 모든 휴대전화를 제출해야 한다”며 “가방에서 진동 소리가 울리면 부정행위로 처리될 수 있다”고 강조했다. 수험생들은 휴대전화를 제출하고 가방을 복도에 내놓았다.



정부는 오전 8시30분 전국에 위급재난문자를 발송했다. 제출하지 않은 휴대전화를 찾아내기 위한 조치로, 전원이 켜진 휴대전화에서는 10.5초간 경보음이 울렸다. 정부는 오후 2시21분과 2시57분에 추가로 재난문자를 발송했다.

2027학년도 대학수학능력시험일인 19일 오전 8시30분 정부가 수능 부정행위 적발을 위해 발송한 위급 재난문자가 휴대폰 화면에 떠 있다. 남정탁 기자

전자기기 단속을 둘러싼 소동도 있었다.



서울 중구의 한 고교에서 복도에 강한 전자파가 감지된다는 학교 측 신고를 받고 경찰이 출동했다. 현장에서 보조배터리와 무선이어폰 등이 발견돼 해당 물품을 소지한 응시자 3명이 퇴실 조치된 것으로 알려졌다.



시험장에 늦거나 엉뚱한 곳을 찾은 수험생들을 위한 경찰의 지원도 이어졌다.



포항남부경찰서에는 “다문화가정 수험생이 고사장에 도착하고도 신분증이 없어 발을 구르고 있다”는 삼촌의 다급한 신고가 울렸다. 경찰은 수험생의 집으로 곧장 달려가 거동이 불편한 모친을 대신해 집 안 곳곳을 살핀 끝에 여권을 찾아냈고 고사장까지 내달려 수험생 손에 신분증을 쥐여 줬다.



대전에서는 복용하던 약을 챙기지 못해 불안감을 호소한 수험생을 위해 경찰이 자택에서 약을 가져와 시험장까지 전달했다.

수험생 격려하는 가족들 2027학년도 대학수학능력시험일인 19일 오전 서울 영등포구 여의도여자고등학교 앞에서 한 가족이 수험생 딸을 격려하고 있다. 뉴시스

울산 신정고등학교에서는 시험장으로 들어서는 수험생들을 향해 학부모들의 응원과 격려가 이어졌다. 자녀의 어깨를 두드리며 웃어 보이는 아버지, 손목시계를 급히 차에서 가져와 교문 앞으로 다시 나온 자녀에게 건네는 어머니도 있었다.



잠실고 교문 앞에서 허성찬(18)군은 “노력이 헛되지 않도록 준비한 만큼 후회 없이 시험을 치르고 싶다”고 말했다. 세 번째 수능에 도전하는 한 수험생은 “이번에는 편하게 치르고 싶다”고 전했다.



검은색 롱패딩 차림으로 염주를 손에 쥐고 기도하던 김민정씨는 최근 불거진 AI 부정행위 논란을 언급하며 “아들은 안경을 쓰지 않아 다행”이라고 말했다. 이어 “수능 전날 새 옷을 사야 하나 고민했는데, 그냥 학교 맨투맨을 입혀 보냈다”고 했다. 김씨는 “시험을 무사히 치르고 나왔으면 좋겠다”며 “그저 아들이 시험 끝나고 예쁜 봄날에 미팅 많이 했으면 좋겠다”고 전했다.

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