전 세계 안보 지형과 핵탄두의 90% 이상을 통제하는 미·중·러 정상이 사상 최초로 한자리에 마주 앉았다. 도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 19일 오후 중국 광둥성 선전의 치린산장(麒麟山庄)에서 3자 정상회담을 개최하고 1시간 30분가량 회담했다. 당초 실질적 합의 도출이 어려울 것이라는 전망이 지배적이었던 핵 문제가 회담 초반부터 정면으로 거론됐으나, 정상들이 제시한 해법과 셈법에는 뚜렷한 온도 차가 드러났다.

포문은 주최국 정상인 시 주석이 열었다. 시 주석은 모두발언에서 핵무기의 전면 금지와 완전 폐기를 통한 핵 없는 세상 실현을 역설했다. 아울러 강대국 간의 공존과 상대방의 핵심 이익 및 금지선을 존중해야 한다는 원칙론을 전면에 내세웠다.

세기의 회담 블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽부터), 시진핑 중국 국가주석, 도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간) 중국 선전의 영빈시설 치린산장에서 미·중·러 정상회담을 시작하기 전 기념촬영을 하고 있다. 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 계기로 역사상 처음 대면한 3국 정상은 강대국의 협력을 강조했다. 선전=AFP연합뉴스

이어 트럼프 대통령은 당초 공언했던 실질적인 3국 간 핵무기 감축과 비확산 협력 카드로 응수했다. 트럼프 대통령은 3대 핵보유국의 특별한 책임을 짚으며 핵무기 수량 감축과 사용 위험 완화를 제시했고, 이란을 비롯한 제3국의 핵확산 위협에 3국이 공동 대응해야 한다고 촉구했다.

반면 푸틴 대통령은 핵 문제에 대한 직접적인 언급을 피했다. 푸틴 대통령은 우크라이나 사태를 비롯한 지역 분쟁 해결과 에너지 안보 등 러시아의 당면한 전략적 이해관계에만 발언의 무게중심을 뒀다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석이 19일 중국 광둥성 선전 치린산장에서 양자 회담에 앞서 악수하고 있다. 이날 오후 트럼프 대통령과 시 주석, 푸틴 대통령은 치린산장에서 역사적 3자 정상회담을 열고 글로벌 안보 현안을 논의했다. 선전=AFP연합뉴스

시 주석이 모두발언 첫머리부터 핵 문제를 적극적으로 거론한 것은 사전 관측을 깨뜨린 의외의 행보로 평가된다. 회담 전까지만 해도 중국은 자국 핵전력 규모가 미·러와 현격한 차이가 난다는 이유로 3자 군축 협상 틀에 묶이는 것을 거부해 왔다. 사전 실무 조율조차 없었던 만큼 핵 문제는 회담에서 공식적으로 다뤄지기 어렵거나 배제될 것이라는 전망이 지배적이었다.

그러나 시 주석의 발언은 기존 노선을 뒤집은 것이 아니라, 중국의 전통적인 대외 기조를 꺼내 들어 미국의 군축 압박을 정면돌파한 결과로 풀이된다. 중국은 1964년 첫 핵실험 성공 이후 줄곧 핵무기의 전면 금지와 궁극적 폐기라는 이상론을 고수해 왔다. 시 주석 본인 역시 2017년 1월 제네바 유엔사무국 연설에서 “핵무기를 전면 금지하고 궁극적으로는 철저히 폐기해 핵 없는 세계를 실현해야 한다”고 천명한 바 있으며, 중국 외교부와 유엔 대표부 역시 다자무대에서 동일한 입장을 반복해 왔다.

이 같은 원칙론을 선제적으로 던진 배경에 치밀한 외교적 계산이 깔려 있는 것으로 보인다. 백악관이 핵군축을 핵심 의제로 공언한 상황에서 침묵으로 일관할 경우 회담 결렬의 책임을 떠안을 수밖에 없지만, 완전 폐기라는 안전한 명분을 내세우면 빈손 회담에 대한 책임론을 효과적으로 방어할 수 있다는 계산이다. 아울러 3대 핵보유국이 모여 비핵화를 논의했다는 외교적 위상을 연출하는 동시에, 구체적인 상한선 설정이나 검증 요구를 차단함으로써 현재 가속화하고 있는 핵전력 증강 궤도를 유지할 시간을 확보할 수도 있다.

트럼프 대통령(왼쪽)이 19일 선전국제교류센터에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 회동했다. 선전=AFP연합뉴스

세 정상은 대화와 협력의 필요성에 대해서는 같은 목소리를 냈다. 트럼프 대통령은 “문제를 논의하기를 거부해서는 어떤 문제도 해결된 적이 없다”며 “대화와 소통의 기회를 외면해서는 평화를 이룰 수 없다”고 말했다. 시 주석은 정상급 교류 정례화와 대화 채널 유지를 통한 오판 방지를 강조했다. 푸틴 대통령은 “3국이 건설적으로 협력하면 세계 안정 강화에 기여할 수 있다”고 말했다.

이번 회담은 3국 정상이 한자리에 모였다는 사실 자체로 그 무게감이 결코 가볍지 않다는 분석이다. 2차 세계대전 이후 전 세계 안보 질서를 좌우해온 미·중·러 최고 권력자들이 첫 공식 3자 대화의 틀을 열어젖혔기 때문이다. 통자오 카네기국제평화재단 선임연구원은 “이번 회담이 실질적 진전을 내지 못하더라도, 3자 간 안보·핵군축 논의의 가능성을 이전보다 덜 아득하게 만든 상징적 첫걸음”이라며 “특히 미국이 전략적 경쟁국들을 세계 안보를 다루는 ‘동등한 대화 상대’로 인정한 첫 걸음이라는 점에 의미가 있다”고 짚었다.

각자 얻은 것도 뚜렷하다. 이번 회담 성사로 가장 큰 실리를 챙긴 인물로는 푸틴 대통령이 꼽힌다. 미국 외교협회(CFR)의 러시아·유라시아 전문가 스티븐 세스타노비치는 “푸틴은 트럼프를 움직여 우크라이나에 불리한 양보를 얻어내려 하는 동시에, 그동안 ‘비밀 조력자’로 머물려 했던 중국을 수면 위로 끌어올려 러시아의 ‘공개적 지지자’로 만들려는 외교적 수싸움을 걸고 있다”고 분석했다.

트럼프 대통령안 이번 만남이 중간선거 패배로 인한 부담이 커지면서 이번 회담을 외교적 성과를 과시하고 지도력 건재를 과시했다. 사상 첫 3자 회담을 성사시킨 ‘유일한 피스메이커이자 딜메이커’ 이미지를 부각해 국내 정치적 수세 국면을 돌파하는 한편, 자신이 공언해 온 우크라이나 전쟁 조기 종식의 발판을 마련했다. 시 주석은 참가자가 극히 제한된 모임이기는 하지만 세계 정상들을 한자리에 모으는 주최자의 역할을 맡았다. 중국의 커지는 영향력과 국제적 위상을 선보일 수 있었다는 분석이다.

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