도널드 트럼프 미국 대통령은 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 계기로 열린 시진핑 중국 국가주석과의 양자회담에서 이란·우크라이나 문제 등에 대한 광범위한 협조를 요청했다. 막판 성사된 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 양자회담에서도 우크라이나 전쟁 문제가 논의됐다.

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트럼프 대통령은 19일(현지시간) 중국 선전 치린산장에서 열린 미·중 정상회담에서 시 주석에게 “나의 친구”라며 호의를 드러내며 “당신과 내가 책임을 맡고 있는 한 우리는 문제가 없을 것”이라고 말했다. 시 주석 역시 “우리는 전략적 안정성을 갖춘 건설적인 미·중 관계에 대한 새로운 정의를 확립했다”고 강조했다.

회담에서 트럼프 대통령은 시 주석이 호르무즈해협을 통한 원유 수송의 정상화와 이란의 핵무기 보유 저지에 뜻을 같이하고 있다고 밝혔다. 이어 러시아·우크라이나 전쟁에 대해서도 미·중 양국이 “러시아와 우크라이나 간 전쟁과 관련해 양측 모두를 돕고자 한다. 전쟁이 끝나기를 바란다”고 강조했다.

그는 시 주석에게 미국 농민들을 위해 더 많은 일을 해달라고도 요청했다. 미국은 그간에도 중국에 미국산 대두 등 농산물 구매 확대를 요구해온 바 있다. 지난 5월 베이징에서 열린 양국 정상회담에서 설립하기로 양국이 합의한 무역위원회가 양국 무역 관계에 균형을 가져왔다고도 밝혔다.

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중국 외교부는 시 주석이 “대만 문제에서 미국은 올바른 일을 하는 것을 고수함으로써 중·미 관계에 큰 풍파가 생기는 것을 방지해야 한다”고 말했고, 트럼프 대통령이 “미국은 ‘대만 독립’을 지지하지 않는다”는 입장을 확인했다고 밝혔다. 대만 관련 발언은 미국 측 발표에는 담기지 않았다.

미·러 회담은 약식으로 이뤄졌다. 러시아의 적극적 추진 속에 일정이 잡힌 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령은 푸틴 대통령과 나란히 서서 “우리는 여러 해 동안 아주 좋은 관계를 유지해왔고 오랜 기간 알고 지냈다”고 말했다.

러시아 관영 타스통신은 이날 유리 우샤코프 크레믈궁 외교정책보좌관을 인용해 트럼프 대통령과 푸틴 대통령이 우크라이나 전쟁과 양국 관계, 예정된 3자 정상회담에 관해 논의했다고 밝혔다. 우샤코프 보좌관에 따르면 푸틴 대통령은 회담을 마친 뒤 “매우 좋은 기분”으로 자리를 떠났다. 트럼프 대통령은 앞선 폭스뉴스 인터뷰에서는 우크라이나 없이 러시아와 전쟁 종식을 논의하지 않겠다고 언급한 바 있다.

공개된 영상에 따르면 푸틴 대통령은 회담장에 먼저 와 트럼프 대통령을 기다렸다.

푸틴 대통령은 정상외교에서 시간 약속을 지키지 않고 상대방을 기다리게 하는 것으로 악명이 높지만, 자신이 존중을 나타내고 싶은 상대에는 반대로 먼저 회담장에 나타난 전례가 있다. 일례로 그는 우크라이나 전쟁에서 자국을 도운 김정은 북한 국무위원장과의 2023년 회담에서 김 위원장을 30분 먼저 기다렸다.

러시아로서는 우크라이나 전쟁 이후 다자회의에서 양자회의를 잡지 못하고 거의 고립되다시피 했으나, 트럼프 대통령이 이번 에이펙 회의에서는 미·중·러 첫 정상회담이라는 최대 외교 이벤트에다 양자회담까지 마련해줌으로써 러시아의 체면을 살려준 셈이다.

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