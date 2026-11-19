아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 2일차인 19일 중국 선전의 하루는 숨 가빴다. 에이펙 본회의부터 역사적인 미국·중국·러시아 3자 정상회담까지, 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 장소를 옮겨 다니며 만나 이야기를 나눴다.

19일(현지시간) 에이펙 정상들은 이날 오전 선전국제교류센터에서 에이펙 정상회의 본회의에 참석했다. 시 주석은 개회사에서 아태 공동체를 ‘한 배를 탄 승객’으로 비유하며 연대 강화의 필요성을 역설했다. 시 주석은 구체적인 방안으로 경제·무역, 상호 연결성, 혁신, 발전 등 4대 협력 분야를 제시했다. 공동체의 실질적 협력을 위해 선전에 연구센터를 설립하고, 중국 정부가 2000만달러(약 266억원)를 지원하겠다고 밝혔다. 또 아태 자유무역지대(FTAAP) 구축을 추진하고, 인공지능(AI)과 디지털 경제를 중심으로 역내 협력을 확대하겠다는 구상이다.

사진=AP연합뉴스

그는 “광활한 태평양이 수많은 배를 품고 아태 지역의 조화로운 공존을 가능케 했다”며 “서로 협력하고 어려움을 함께 극복하면서 공동체 의식을 지속적으로 키워 나가야 한다”고 강조했다.

다만 그는 전날 최고경영자(CEO) 서밋 연설에서 비판적으로 언급한 일방주의, 보호주의 등에 대한 언급을 이날은 자제했다. 회의에 참석한 트럼프 대통령을 의식했다는 분석이다.

트럼프 대통령은 이 자리에서 이례적으로 AI가 일부 부정적인 면을 가지고 있다고 언급해 눈길을 끌었다. 트럼프 대통령은 AI를 그가 평소 표현하는 초지능(SI)이라고 부르며 “거의 전적으로 좋은 부분이지만, 나쁜 요소도 몇 가지 있다”면서 “우리는 그런 요소를 관리하는 데 매우 신중해야 한다”고 말했다. 다만 “세계주의적 규제나 시스템 혁신을 통제·억압하려는 어떤 것에도 반대한다”며 국제사회의 AI 규제 움직임에 동의하지 않는다는 입장을 재확인했다.

푸틴 대통령의 행보도 눈길을 끌었다. 그가 에이펙 회의장을 찾은 것은 2017년 베트남 회의 이후 9년 만이다. 그는 이틀간 두 차례 진행된 기념촬영에서도 모두 한가운데 자리 잡으며 존재감을 드러냈다. 블룸버그통신은 “푸틴 대통령이 미·중 정상과 함께 단체 사진의 중앙에 선 것은, 그를 국제무대에서 고립시키려는 서방의 노력에 강력한 반격이 되는 장면”이라고 평가했다.

사진=로이터연합뉴스

이날 선전에서는 푸틴 대통령의 보좌관이 특수 서류 가방을 들고 이동하는 모습이 포착되기도 했다. 이 보좌관은 ‘핵가방’임을 인정했다. 러시아의 핵전력을 과시하는 이례적인 시위라는 해석을 낳았다.

3국 정상회담 후 진행될 예정이었던 트럼프 대통령과 푸틴 대통령의 양자 회담은 본회의 후 선전국제교류센터에서 가장 먼저 진행됐다. 이로 인해 인근 영빈시설인 치린산장에서의 미·중 정상회담은 계획보다 약 50분 밀린 2시35분쯤(한국시간)부터 시작됐다. 트럼프 대통령과 시 주석은 1시간가량 회의 후 예정대로 비공개 오찬을 진행했다. 푸틴 대통령은 마지막에 치린산장에 도착했다. 3국 정상은 오후 5시30분쯤부터 약 90분간 역사적인 회동을 가졌다. 사상 첫 3자 회담장에는 대형 라운드테이블(원탁)이 놓였다. 시 주석이 가운데, 왼쪽과 오른쪽에 각각 푸틴 대통령과 트럼프 대통령이 앉았다. 회담이 끝난 뒤 시 주석이 푸틴 대통령을 배웅했다. 트럼프 대통령도 회담 후 바로 공항으로 이동해 귀국했다. 배웅길에는 왕이 중국 외교부장이 동행했다.

신화통신에 따르면 시 주석은 회담 후 “긍정적이고 건설적이었으며, 세계 평화 유지에 대한 3국의 견해가 일치했다”고 밝혔다. 푸틴 대통령은 기자회견을 열고 “(회담이) 편안하고 매우 친밀한 분위기에서 진행됐으며, 자유로운 토론이 이뤄졌다”고 밝혔다. 그는 이번 회담이 당사국을 빼고 전후 문제를 논의한 1945년의 ‘얄타 회담’과도 같다는 비판에 대해선 “얄타 회담이 뭐가 그렇게 나빴나”라고 반문하며 불편한 기색을 내비치기도 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지