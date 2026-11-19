미국의 동맹국들은 우크라이나와 대만 문제 등에서 미국이 중국, 러시아에 양보하는 ‘악몽 같은 상황’이 올 수 있다는 불안감 속에 19일 중국 선전에서 열린 미·중·러 정상회담을 주시했다.

일본은 특히 이들 3국이 일본을 배제한 채 대만해협·동중국해 등 동아시아 핵심 안보 문제를 논의하면서 일본의 입지가 좁아질 가능성을 경계했다. 다카이치 사나에 일본 총리는 지난 17일 도널드 트럼프 미 대통령을 만나 대중·대러 정책에 관한 인식을 사전에 조율했지만, 중국에 도착해서는 예상대로 공항 환영식에서부터 냉대를 받았다. 미 워싱턴 주재 아시아 출신 외교관은 시진핑 중국 국가주석이 트럼프 대통령에게 ‘대만의 미래’ 구상을 제시하며 대만에 중국의 통치를 강요하는 3자 회담이 된다면 “완전한 악몽이 될 것”이라고 말했다고 미 정치전문지 폴리티코는 전했다.

사진=로이터연합뉴스

일본으로서는 일본에 대한 압박 수위를 최근 높이고 있는 러시아와의 정상 간 대화를 성사시킨 점이 그나마 소득이다. 양국 정상의 대면 접촉은 2019년 9월 이후 약 7년 만이자, 러시아의 우크라이나 침공 이후 처음이다. 후지뉴스네트워크(FNN) 등에 따르면 다카이치 총리는 전날 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상 만찬이 끝난 뒤 약 30분간 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만나 러시아 당국에 의해 구금된 홋카이도신문 기자의 즉각적인 석방을 요구했다. 최근 러시아가 일본담배산업(JT) 자산을 일시적으로 러시아 기업 관리로 둔 데 대한 문제 제기도 이뤄졌다. 두 정상은 “앞으로도 다양한 수준에서 의사소통을 지속하기로 합의했다”고 기하라 미노루 일본 관방장관은 설명했다.

이와 함께 다카이치 총리는 미·중·러 정상회담 내용을 트럼프 대통령으로부터 직접 전달받고 양국 입장을 조율할 수 있도록 전화 협의 추진에 나섰다고 니혼게이자이신문 등이 보도했다. 미·일 동맹의 결속을 보여주려는 의도로 풀이된다.

미국의 유럽 동맹국들은 미·중·러끼리 유럽 안보 질서를 재편하지 않을까 우려했다. 영국 파이낸셜타임스(FT)는 “푸틴의 군대는 제2차 세계대전 이후의 규범을 짓밟는 방식으로 유럽 국경을 침범하고 있다”며 이번 미·중·러 정상회담이 푸틴의 공격성에 대한 ‘일종의 보상’이 될 수 있다고 꼬집었다. 이날 독일 베를린에서 유럽의 약 20개국 정상이 참석한 가운데 우크라이나 안보 지원을 위한 국제 연합체 ‘의지의 연합’ 정상회의가 열린 것은 미·중·러 정상회담에 대한 대응 성격으로 풀이된다. 앤디 버넘 영국 총리는 전날 하원 총리질의에서 의지의 연합 회의와 관련해 “우리가 해야 할 일은 우크라이나를 굳게 지지하는 것이다. (중국에서) 회담이 열리는 가운데 우리는 우크라이나를 지지한다는 메시지가 분명히 전달되도록 해야 한다”고 강조했다.

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