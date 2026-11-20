스마트폰을 이을 차세대 기기로 주목받는 스마트안경이 사생활 침해에 이어 시험 부정행위 논란이라는 암초를 만났다. 일반 안경과 닮을수록 쓰임새는 넓어지지만 악용 가능성도 커지는 역설적인 상황에 놓였다. 기술 혁신을 제한하지 않으면서 ‘안전·안심 장치’ 등 사회적 수용성을 높일 구체적인 가이드라인을 마련해야 한다는 지적이 나온다.

시내 한 안경점에서 판매중인 스마트 안경의 모습.뉴스1

18일 정보기술(IT) 업계에 따르면 스마트안경 제조사들은 기기 무게를 줄이고 디자인을 개선해 일반 안경과 유사하게 만드는 데 주력하고 있다. 메타는 글로벌 안경업체 에실로룩소티카와 손잡고 레이밴과 오클리 브랜드 스마트안경을 선보였다. 삼성전자와 구글도 젠틀몬스터, 와비파커 등 패션 브랜드와 협업해 카메라와 음성 기반 인공지능(AI) 기능을 갖춘 스마트안경을 공개했다.



제조사들이 일반 안경과 비슷한 외관을 강조하는 건 일상의 착용을 늘리기 위해서다. 스마트안경은 스마트폰을 꺼내지 않고도 눈앞의 사물을 인식하거나 길 안내, 외국어 번역 등 기능을 이용할 수 있는 게 강점이다. 대표적인 차세대 착용형(웨어러블) 기기이지만 안경에 카메라와 마이크가 자연스럽게 녹아들수록 주변인이 촬영·녹음 여부를 알아차리기 어려워진다.



이런 우려에 대응해 제조사들은 앞다퉈 안전장치를 도입했다. 레이밴 메타는 사진이나 영상을 촬영할 때 안경테 전면의 표시등이 켜진다. 표시등을 가리면 카메라가 작동하지 않도록 설계했다. 구글·삼성 기기도 이런 기능을 갖췄고, 안경을 벗으면 촬영이 중단되게 안전장치를 강화했다.

하지만 스마트안경 출시 이후 안전장치가 제대로 작동하지 않거나 이를 우회할 수 있는 방안이 공유되는 등 악용 우려가 커지고 있다. 메타 스마트안경의 촬영 표시등을 얇은 스티커 등으로 가리면 기기가 이를 제대로 인식하지 못하는 사례가 알려졌고, 표시등을 우회하거나 촬영 사실을 숨기는 방법도 공유되고 있다. 표시등이 작동하더라도 주변 사람이 이를 알아차리기 어렵다는 지적도 나온다. 최근 스마트안경과 초소형 카메라를 이용한 AI 시험 부정행위까지 논란이 되면서 불안감이 증폭되는 양상이다.



이에 스마트안경 사용을 제한하는 움직임도 확산하고 있다. 노르웨이 오슬로는 학교에서 스마트안경 사용을 금지했고, 잉글랜드와 웨일스 법원도 메타 스마트안경 사용을 제한했다. 호주는 공공기관 내 카메라 탑재 스마트안경 사용을 금지하는 방안을 검토하고 있다.



기업들은 스마트안경 관련 우려를 예의주시하며 추가 보완책을 마련하고 있다. 내년 스마트안경 공개를 추진하는 애플은 사생활 보호 기능을 차별화 요소로 검토하고 있다. 블룸버그통신에 따르면 애플은 카메라를 아예 제외하거나 AI 분석에만 활용하고 사진·영상 저장 기능을 없애는 방안까지 시험한 것으로 알려졌다.



기술 혁신을 위축시키지 않으면서 기기 특성과 사용 환경을 고려한 구체적인 가이드라인이 필요하다는 지적이 나온다. 카메라를 제거하거나 촬영 기능을 일률적으로 제한하면 AI가 주변 상황을 인식하는 기능까지 제약받아 스마트안경의 활용 가치가 떨어질 수 있다. 업계 관계자는 “논란이 되는 제품들은 부정행위 맞춤형 기기들이고 일반 AI 안경과는 종류가 다르다”며 “카메라와 초소형 카메라를 다르게 다루듯 스마트안경도 범주를 나눠 살펴볼 필요가 있다”고 말했다.



유럽개인정보보호이사회(EDPB)는 지난달 촬영 사실을 명확하게 알리는 표시등과 소리, 음성 안내 등의 도입을 권고했고, 우리 정부는 연내 스마트안경 제조사와 서비스 사업자를 위한 개인정보 보호 가이드라인을 마련하기로 했다.

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