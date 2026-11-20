SK그룹이 잇따라 독립이사 중심의 행사를 열고 독립이사가 주도하는 이사회 중심의 경영 성과와 발전 방향에 대한 논의에 나섰다.



19일 SK그룹에 따르면 SK수펙스추구협의회는 지난 17일 계열사 독립이사들이 참여한 SK 디렉터스 서밋을, 전날엔 퇴임 독립이사들이 참석한 SK 거버넌스 데이를 열었다.

지난 17일 서울 광진구 워커힐에서 개최한 ‘SK 디렉터스 서밋’에서 최태원 SK그룹 회장(앞줄 가운데) 등 참석자들이 기념사진을 찍고 있다.

SK수펙스추구협의회 제공

디렉터스 서밋에는 계열사 독립이사 51명과 최태원 SK그룹 회장, 최창원 SK수펙스추구협의회 의장, 정재헌 거버넌스위원장 등 주요 경영진이 참석했다. 올해 서밋에선 인공지능(AI) 시대 이사회의 역할에 초점을 맞췄다. 참석한 독립이사들은 그룹의 주요 경영 과제를 공유하며 그룹 비전과 각 사 전략의 연계, 자본 배분 원칙, 효율적인 이사회 운영 방안 등을 논의했다.



최 회장은 “SK의 AI 관련 사업이 지속적으로 확대되는 상황을 고려할 때 시장의 신뢰를 지키기 위해 각 이사회가 주주가치 극대화 관점에서 독립적으로 판단하기 위한 소통에 나서야 한다”고 강조했다.



SK그룹은 이사회 중심 경영의 성과와 발전 방향을 논의하기 위해 2022년부터 이사회 역할을 논의하는 디렉터스 서밋을 매년 개최하고 있다. 2023년엔 이사회에 경영진 견제 기능을 추가했고, 2024년에는 이사회의 업무 감독 기능을 강화했다. 이 같은 노력으로 현재 그룹의 주요 상장 계열사들은 독립이사가 이사회 의장을 맡는 이사회 중심 경영이 자리를 잡았다.



SK그룹은 퇴임 독립이사들과 함께하는 거버넌스 데이도 올해 새로 마련했다. 최 회장은 퇴임 독립이사들에게 “앞으로도 경험과 전문성을 바탕으로 한 조언자, 외부의 기대와 우려를 전하는 가교, 함께 걸어가는 동행자가 돼 달라”고 당부했다.

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