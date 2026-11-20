“라이더들이 원하는 것은 ‘안라무복’ 하나입니다. ‘배라스’는 이를 위해 존재합니다.”



지난 18일 경기 하남시에 위치한 배민라이더스쿨(배라스)에서 만난 송희웅 우아한청년들 안전혁신팀 팀장의 얘기다. 배라스는 라이더(오토바이 배달원)들이 ‘안전하게 라이딩(운전)을 한 뒤 무사히 복귀한다’는 목적을 위해 존재하는 공간이라는 것이다.

18일 경기 하남시 배민라이더스쿨에서 교육에 참가한 라이더들이 빗길을 재연한 도로환경에서 주행연습을 하고 있다. 우아한청년들 제공

배달의민족 물류서비스 운영사 우아한청년들이 운영하는 이곳은 배달 라이더를 위한 전문 안전교육시설이다. 연면적 약 8000㎡, 지상 3층 규모로 지난해 건립됐다. 교육시설이라는 사실을 모르고 들어섰다면 평범한 빌딩이나 대형 실내 운전연습장으로 착각할 만한 공간이다.



3층에는 가상현실(VR) 시뮬레이터를 활용해 도로 위 위험 상황을 체험하는 장비가 설치돼 있었다. 오락실 오토바이 게임처럼 만들었는데, 일상적인 주행 과정에서 발생할 수 있는 사고 위험을 가상 환경에서 접하도록 했다. 라이더들이 가장 많이 사고가 나는 지하주차장의 ‘에폭시 도장’ 환경도 구현돼 있었다.



실내 연습장이 설치된 2층과 3층에서는 교육생들이 강사의 신호를 따라 전기 오토바이를 타고 실내를 한바퀴 돌며 주행 기술을 배웠다. 중간에는 천장에 있는 스프링클러를 작동시켜 빗길을 만든 뒤 안전 주행 기술을 가르치기도 했다. 교육은 경력에 따라 세 단계로 구분된다. 모든 과정은 무료다. 우아한청년들은 교육에 참여하는 라이더들에 한 달 21만원 상당의 상생지원금도 지급한다.



교육에 참여한 라이더들의 반응은 긍정적이었다. 세종에서 올라온 경력 3년 차 라이더는 “제가 몰랐던 부분들, 상식적으로는 알고 있었지만 쉽게 생각하지 못했던 부분들까지 배우게 돼 운행하는 데 많은 도움이 됐다”고 말했다.



우아한청년들에 따르면 지난 11일 기준 누적 교육생은 3만명을 돌파했다. 우아한청년들과 도로교통공단의 공동 연구에서는 교육 수료자의 안전운전능력이 128% 향상된 것으로 나타났다.

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