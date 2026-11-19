2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 끝났지만 수험생들에겐 수시모집 논술, 면접고사라는 숨 가쁜 입시 레이스가 아직 남아 있다.



19일 교육계에 따르면 올해 수능 이후 논술고사를 치르는 대학은 36곳이다. 이 가운데 28곳이 21∼22일과 28일∼12월1일에 시험을 치른다.

19일 서울 광화문 교보문고에서 한 학생이 면접 관련 도서를 살펴보고 있다. 연합뉴스

수능 직후인 21∼22일에는 건국대·경희대·고려대·서강대·성균관대 등 14개 대학에서 논술고사가 진행된다. 21일에는 건국대와 고려대(자연계)·서강대(자연계)·성균관대(언어형)·숭실대·한국항공대 등이, 22일에는 고려대(인문계)·동국대·서강대(인문계)·성균관대(수리형) 등이 시험을 치른다.



그다음 주말인 28일에는 경북대·부산대와 이화여대(인문계)·중앙대(자연계)·한양대(인문계) 등이 논술고사를 실시한다. 논술고사는 다음 달 초까지 이어져 국민대·아주대·인하대 등은 12월 5∼6일 시험을 진행할 예정이다. 주요 대학의 논술 일정이 수능 성적표가 통지되기 전에 집중돼 있는 만큼, 수험생들은 가채점 점수와 입시기관별 예상 등급컷을 토대로 수능 최저학력기준 충족 여부를 따져 전략적으로 논술을 치를 필요가 있다.

대학별 면접고사도 연달아 진행된다.



21∼22일에는 연세대 활동우수형과 한국외대 학생부종합(면접형), 이화여대 미래인재(면접형), 경북대 학생부종합전형, 국민대 국민프런티어, 인하대 인하미래인재(면접형) 등의 면접이 진행된다. 서울대 일반전형 면접은 27일 진행되고, 의대·수의대·치대는 28일 면접을 치른다. 28∼29일에는 서울시립대와 숙명여대 등에서도 면접이 예정돼 있다.



2027학년도 수능 성적표는 다음 달 11일 수험생에게 통지된다. 수시모집 합격자 발표는 12월18일까지 진행되며 합격자 등록은 21∼23일, 미등록 충원 합격자 발표는 29일 오후 6시까지다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지