두산에너빌 ‘안전관리 우수연구실’ 인증

두산에너빌리티는 기술혁신연구원 산하 연구실 3곳이 ‘안전관리 우수연구실’ 신규 인증을 획득했다고 19일 밝혔다. 안전관리 우수연구실 인증은 과학기술정보통신부가 주관해 대학과 연구기관의 안전관리 역량을 강화하고 우수한 연구실을 공식 지정하는 제도다. 두산에너빌리티는 이날 창원 본사에 있는 기술혁신연구원 크립 실험실에서 안전관리 우수연구실 현판식을 개최했다. 행사에는 송용진 두산에너빌리티 최고운영책임자(COO), 이동수 EHS부문장, 육심균 기술혁신연구원 총괄 등 관계자 20여명이 참석했다.

삼성, 에이전틱 AI 메모리 ‘소캠2’ 제시

삼성전자는 에이전틱 인공지능(AI) 시대에 대응할 서버용 메모리 솔루션으로 ‘소캠(SOCAMM)2’를 제시하고, 초저전력·고성능 모바일 D램인 LPDDR5X 기반 제품을 시작으로 향후 LPDDR6로 진화시켜 대역폭과 용량, 전력 효율을 더욱 높일 계획이라고 19일 밝혔다. 소캠2는 기존 납땜 방식에서 메인보드를 교체하지 않고 메모리 모듈을 교체하거나 확장할 수 있어 AI 맞춤형 용량을 유연하게 구성할 수 있다. 삼성전자는 “LPDDR6 기반으로 진화해 차세대 AI 인프라의 요구에 대응할 것”이라고 밝혔다.

삼성SDI, ESS 화재예방 AI 기술 도입

삼성SDI는 제3차 에너지저장장치(ESS) 중앙계약시장 구축사업에 공급하는 ‘삼성 배터리 박스(SBB)’에 인공지능(AI) 화재 예방 소프트웨어인 ‘삼성 배터리 인텔리전스(SBI)’를 적용한다고 19일 밝혔다. 삼성SDI의 SBI는 지난 3월 ‘인터배터리 2026’에서 처음 공개한 기술로, AI로 배터리 셀 상태를 진단하고 잠재적인 이상 셀을 조기에 찾아내 화재 예방을 돕는다. 배터리 열폭주 등 이상 상황이 발생하기 최소 3일 전에 징후를 감지해 알림을 제공하고, 안전 조치를 할 수 있도록 돕는 것이 특징이다.

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