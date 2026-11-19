2027학년도 수능 국어 영역은 지난해보다 쉬운 수준으로 출제됐지만 여러 단계의 사고를 거쳐야 풀 수 있는 고난도 문항이 곳곳에 섞여 있었다. 다양한 난이도의 문항이 골고루 배치됐다는 평가가 나온다. 수학 영역은 지난해 수능과 비슷했지만, 수학Ⅱ의 21번 문항과 선택과목 30번 문항을 통해 변별력을 확보했다.

2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 치러진 19일 서울 영등포구 여의도여자고등학교에서 한 수험생이 책을 펼치고 공부하고 있다. 사진공동취재단

19일 교육계 등에 따르면 2027년도 수능 국어 영역에서는 변별력이 높은 문항으로 독서 17번, 문학 30번, 화법과작문 40번·언어와매체 37번 등이 꼽혔다.



공통과목인 독서 17번 문항은 ‘사실 표현과 의견 표현에 관한 법적 책임’을 다룬 문제다. 민사 상황에서의 ‘명예훼손’과 ‘모욕’을 바라보는 입장 차이에 관한 정보를 논리적으로 연결한 뒤 구체적 사례에 적용해야 해 수험생들에게 까다로웠을 것으로 평가됐다. EBS 국어 대표강사인 한병훈 충남 예산여고 교사는 “최상위권을 가려낼 문항은 대표적으로 독서 17번이 있었다”며 “형법상 내용을 바탕으로 민사상으로 연결하고 이를 보기의 사례에 적용해야 풀 수 있어 여러 단계의 사고 과정이 필요한 문제였다”고 설명했다.



문학 영역에서는 ‘보기’를 바탕으로 작품 감상의 적절성을 판단하는 30번 문항이 변별력을 갖춘 것으로 평가됐다. 문학 30번은 ‘보기’를 통해 작품이 인물의 의식 변화 과정에 초점을 두고 서술된다는 특징을 이해하고, 이를 통해 특정 상황에서 드러나는 인물의 심리와 태도를 파악해야 하는 문제다. 문제의 지문이 인물의 내면 심리를 중심으로 전개되기 때문에 작품의 맥락을 이해하는 데 비교적 까다로웠을 것으로 보인다.



올해 수능에선 국어 영역 선택과목으로 언어와매체를 선택한 수험생들이 시험 초반부터 어려움을 느꼈을 것이라는 분석도 나온다. 국어 영역은 전체 45문항 가운데 선택과목이 11문항을 차지하는데, 올해는 언어와매체가 상대적으로 화법과작문에 비해 어렵게 출제된 것으로 평가된다. 언어와매체에서 37번이 고난도 문항으로 꼽혔다. 37번은 문장 성분과 문장의 짜임을 분석할 수 있는지 묻는 문항이다.



수학 영역은 지난해 수능과 비슷한 수준으로 출제됐다.



공통과목에서는 13번과 20번이 중위권 학생들의 변별력을 가르는 중난도 문항으로 꼽혔다. 수학Ⅰ 22번과 수학Ⅱ 21번은 상위권을 변별할 수 있는 고난도 문항으로 분석됐다. 가장 까다로운 문항으로는 수학Ⅱ 21번이 지목됐다. 삼차함수를 활용해 정의된 새로운 함수의 미분 가능성을 종합 분석해 원래 함수를 추론해야 하는 문제다.



선택과목별로는 확률과통계·미적분·기하의 각 30번 문제가 변별력을 확보할 것으로 분석됐다. 미적분 30번은 주어진 정적분의 조건을 만족하는 구간별로 정의된 함수를 찾고 치환적분법을 이용해 정적분을 구하도록 했고, 기하 30번은 좌표공간에 존재하는 점과 도형을 찾아 정사영의 넓이를 구하는 문제다.



남치열 백석고 교사는 “수학Ⅱ의 21번 문항과 선택과목에서의 가장 까다로운 문항인 28번, 30번으로 어느 정도의 변별력은 확보됐다”고 설명했다.

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