영국적 상상력/ 피터 왓슨/ 권은혜 옮김/ 책과함께/ 4만3000원

셰익스피어의 문학, 뉴턴의 과학, 애덤 스미스의 경제학, 다윈의 진화론. 서로 다른 분야에서 탄생한 이들의 생각은 인간과 세계를 이해하는 방식을 근본적으로 바꿔 놓았다. 그렇다면 세계사의 흐름을 바꾼 위대한 사상과 발견은 어떻게 영국이라는 한 나라에서 잇따라 등장할 수 있었을까.

왼쪽부터 애덤 스미스, 아이작 뉴턴, 셰익스피어, 찰스 다윈. 이들의 사상과 발견은 문학·과학·경제학 등 여러 분야에 걸쳐 세계인의 사고방식을 바꿨다. 세계일보 자료사진

영국의 지성사가(知性史家) 피터 왓슨이 쓴 ‘영국적 상상력’은 유럽 변방의 작은 섬나라 영국이 어떻게 세계 지식의 중심으로 성장했는지를 추적한 책이다. 엘리자베스 1세 시대의 셰익스피어와 프랜시스 베이컨부터 엘리자베스 2세 시대의 현대 과학과 예술에 이르기까지, 500년에 걸쳐 영국의 문학·철학·과학·경제를 이끈 인물과 사상의 발자취를 따라간다.



영국은 처음부터 유럽의 중심에 있던 나라가 아니었다. 북서유럽 변방의 섬나라였지만 16세기 엘리자베스 1세 시대를 거치면서 정치와 종교, 문화에 변화가 시작됐다. 대양을 향한 탐험과 새로운 지식의 유입은 영국인의 사고방식을 바꿨다. 낯선 세계와 마주한 경험은 기존 관념에 의문을 제기하고 새로운 지식을 추구하는 토양이 됐다.

피터 왓슨/ 권은혜 옮김/ 책과함께/ 4만3000원

저자가 주목하는 것은 사람들이 만나고 토론하며 지식을 나누는 공간이다. 극장과 커피하우스, 대학과 학회, 출판문화가 대표적이다. 특히 17세기 런던의 커피하우스는 단순히 커피를 마시는 장소가 아니었다. 상인과 학자, 작가와 정치인들이 모여 새로운 소식과 지식을 나누고 서로의 생각을 검증하는 토론의 장이었다. 다양한 계층의 사람들이 정보를 교환하면서 새로운 사상과 아이디어가 탄생했다.



왕립학회의 활동도 중요한 전환점이었다. 자연을 이해하는 방법이 기존의 권위와 관념에 의존하는 데서 벗어나 관찰과 실험, 증거를 중시하는 방향으로 바뀌었다. 프랜시스 베이컨은 지식이 인간의 삶을 개선하는 데 쓰여야 한다고 강조했다. 그의 생각은 이후 과학 연구를 체계적으로 수행하는 제도와 기관의 발전에 영향을 미쳤다. 뉴턴의 과학적 성취 역시 이러한 지적 환경 속에서 이해할 수 있다.



과학혁명은 몇몇 과학자의 천재성만으로 이뤄진 것이 아니라 지식을 축적하고 공유하는 사회적 기반 위에서 가능했다는 게 저자의 설명이다.



흥미로운 것은 과학과 문학이 서로 영향을 주고받았다는 사실이다. 흔히 과학은 이성과 논리, 문학은 감성과 상상력의 영역으로 구분한다.



그러나 저자는 두 분야가 오랫동안 긴밀하게 연결돼 있었다고 강조한다. 과학적 발견은 문학이 세계를 바라보는 방식을 바꿨고, 문학적 상상력은 과학자들이 새로운 질문을 던지는 데 자극이 됐다.



대표적인 인물이 찰스 다윈이다. 다윈은 1831년 비글호를 타고 세계 일주 항해에 나설 때 존 밀턴의 서사시 ‘실낙원’을 비롯한 문학작품을 챙겼다. 자연과 생명에 대한 관찰뿐 아니라 문학적 경험도 그의 세계관을 형성하는 데 영향을 미쳤다. 다윈의 진화론은 인간이 특별한 존재라는 기존 관념을 흔들었다. 인간 역시 자연의 오랜 변화 과정에서 탄생한 생명체라는 생각은 철학과 종교는 물론 문학에도 큰 파문을 일으켰다. 조지 엘리엇을 비롯한 소설가들은 진화라는 새로운 관점에서 인간의 삶과 사회를 바라보기 시작했다. 한 분야의 발견이 다른 분야의 사유와 창작을 바꾼 것이다.



경제학도 이러한 지적 교류 속에서 발전했다. 애덤 스미스는 흔히 자유시장 경제학의 창시자로 알려져 있지만, 저자는 그를 단순히 경제 이론을 만든 인물로만 다루지 않는다. 스미스는 인간의 이기심뿐 아니라 타인에 대한 공감과 도덕적 감정에도 주목했다. ‘국부론’에서 강조한 자기 이익과 경제적 자유는 ‘도덕감정론’에서 탐구한 인간의 도덕성과 함께 이해해야 한다는 것이다. 경제가 어떻게 부를 만들어내는가라는 질문은 결국 인간은 어떤 존재이며 사회는 어떻게 유지되는가라는 문제와 맞닿아 있다.



산업혁명도 과학과 기술, 경제적 상상력이 결합한 결과물이었다. 철과 증기기관, 가스등의 등장은 사람들의 생활과 노동방식뿐 아니라 도시의 모습까지 바꿨다. 과학자와 발명가, 기업가들이 교류했던 버밍엄의 루나 학회는 이를 보여주는 사례다. 서로 다른 분야의 사람들이 만나 실험하고 토론하면서 새로운 기술과 산업의 가능성을 모색했다. 지식이 책 속에 머무르지 않고 현실을 변화시키는 힘으로 작동한 것이다.



저자는 영국의 지적 성취가 제국의 팽창과 맺은 관계도 놓치지 않는다. 대양을 향한 항해는 새로운 대륙과 자연, 생물에 관한 지식을 가져왔고 지리학과 생물학, 언어학 등 여러 학문의 발전을 이끌었다. 그러나 그 과정에는 식민지 지배와 노예제, 인종주의라는 어두운 역사도 함께 존재했다. 제국은 세계 곳곳의 지식과 자원을 영국으로 끌어들였지만, 지식이 축적되는 과정에는 지배와 착취가 얽혀 있었다.



조지프 콘래드의 소설 ‘암흑의 핵심’은 문명을 전파한다는 명분 아래 아프리카에서 자행된 유럽인의 폭력을 드러낸다. 반면 살만 루슈디와 나이폴, 월레 소잉카 등 옛 식민지 출신 작가들은 영어를 새로운 문학적 표현의 도구로 활용하며 영국 중심의 문학세계를 확장했다. 영어는 제국의 지배 언어였지만 동시에 다양한 문화와 정체성이 만나 새로운 작품을 탄생시키는 언어로 발전했다.



책의 장점은 과학자와 문학가, 경제학자와 철학자를 각자의 분야에 가두지 않고 하나의 지적 네트워크 안에서 바라본다는 점이다. 뉴턴과 다윈, 셰익스피어와 애덤 스미스는 서로 다른 분야에서 활동했지만 그들의 생각은 시대와 공간을 넘어 영향을 주고받았다. 저자는 방대한 자료와 역사적 고증을 바탕으로 이들의 사상과 발견이 어떤 사회적 조건에서 태어났고 다른 분야에 어떤 변화를 일으켰는지 촘촘하게 연결한다. 오늘의 세계에 깊이 스며든 영국의 500년 지성사는 지식의 발전이 개인의 탁월한 능력을 넘어 사회의 개방성과 지적 교류 속에서 이뤄졌다는 사실을 생생하게 보여준다.

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