팔란티어의 제왕/ 맥스 채프킨/ 박세연 옮김/ 윌북/ 3만3000원

블룸버그 비즈니스위크의 선임기자 맥스 채프킨이 쓴 ‘팔란티어의 제왕’은 인공지능(AI) 기반 데이터 분석 기업 팔란티어의 공동 설립자 피터 틸을 ‘창조적 파괴자’로 정의하고 그의 생애를 추적한다. 책은 ‘팔란티어의 성공신화’를 조명하는 일반적인 전기가 아니다. 그보단 틸의 생애를 통해 기술 자유주의와 권위주의가 뒤섞인 오늘날 미국 사회의 역학을 해부한다.



틸은 이민자 가정 출신이며 성소수자다. 하지만 ‘정치적 올바름’에 저항하고, 도널드 트럼프를 일찍부터 후원한 공화당 지지자다. 저서 ‘제로 투 원(Zero to One)’을 통해 기업가들에게 영감을 줬지만, 한편으론 펠로십 프로그램을 통해 “대학교를 중퇴하라”고 외치면서 허술한 프로그램 구성으로 ‘제2의 피터 틸’을 꿈꾸던 학생과 청년들을 좌절시킨 인물이기도 했다.

맥스 채프킨/ 박세연 옮김/ 윌북/ 3만3000원

틸은 선구자다. 그는 팔란티어에 앞서 온라인 결제 기업 페이팔의 공동 창업자였다. 그는 30여년 전 “지폐는 구시대적인 기술”이라며 페이팔을 설립했다. 팔란티어 설립도 AI가 유행하기 20여년 전인 2003년이었다. 팔란티어의 기업가치는 3000억달러에 육박한다. 2026년 3분기 매출은 약 23억달러로 전년 대비 2배를 기록했다. 시대적 수요를 빠르게 파악했기에 가능한 성공이다. 틸은 페이팔에서 러시아 사이버 범죄자들을 막기 위해 개발한 소프트웨어로 테러리스트 색출을 시도하는 팀 팔란티어를 꾸렸다. 소설 ‘반지의 제왕’에서 멀리 있는 상대를 감시할 수 있는 돌 ‘팔란티어’에서 따온 이름이다. 2001년 9?11테러 이후 늘어난 ‘감시국가’에 대한 수요를 재빠르게 파악했던 셈이다.



틸은 단순한 선구자가 아닌 집요하고 냉혹한 전략가였다. 틸은 팔란티어 구상을 직원과 투자자들에게 설명했지만, 무한한 데이터를 확보해 네트워크 분석으로 테러리스트를 찾아내는 일이 시민권과 사생활을 침해할 수 있다는 점은 언급하지 않았다. 그는 때로는 규범을 무시하고, 적을 끝까지 파괴했다. 그는 저서 ‘제로 투 원’을 통해 경쟁하지 말라고 독점적 가치를 창출하라고 말한다. ‘팔란티어의 제왕’은 그렇게 만들어진 ‘원’이 우리 사회에 어떤 영향을 끼치고 있는지를 비판적으로 성찰한다.



틸의 전략가적 측면은 기업 바깥으로 뻗어나갔다. 틸은 2006년 비밀 권력 모임 ‘다이얼로그’를 설립했다. 이곳엔 알렉스 카프 팔란티어 최고경영자(CEO), 스콧 베센트 재무장관, 워싱턴 포스트 국가안보 특파원인 수아드 메케넷 등 서로 감시하고 견제해야 할 언론 및 정재계 인사들이 모였다. 실리콘밸리 기업가 대부분이 트럼프를 규탄하던 2016년 일찌감치 트럼프에게 125만달러를 후원하며 그의 정치적 기반을 다져주기도 했다. 틸의 성공으로 만들어진 그의 경제?정치?사상적 네트워크 ‘틸버스’는 트럼프의 당선으로 더욱 강력해졌다. 일론 머스크, 마크 저커버그 등 다른 기업 리더들도 틸의 전략을 따라가고 있다.



채프킨은 틸의 생애에서 미국의 현재와 미래를 읽어낸다. 책은 과거엔 기술 혁신으로 사회 문제를 해결하려던 실리콘밸리의 유토피아주의가 어떻게 보이지 않는 힘에 굴복했는지, 극우 세력이 득세하는 시대에 강력해진 독점 자본주의가 어떻게 민주주의를 위협하는지 이야기를 틸 개인의 서사를 넘어 우리 시대 거대 담론으로 연결해 전달한다.

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