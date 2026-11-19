보령머드축제가 관람객을 맞는 공간 구성부터 머드 비누를 활용한 기념상품, 지역기업과의 후원 협력까지 국제 축제 시상식에서 성과를 인정받았다. 머드 체험 콘텐츠에 더해 축제를 뒷받침하는 운영·상품화 역량으로 경쟁력을 넓혀가고 있다.

보령시와 보령축제관광재단은 보령머드축제가 세계축제협회(IFEA WORLD) 주관 ‘2026 피나클 어워즈 세계대회’에서 금상 3개와 은상 1개를 받았다고 밝혔다.

미국 애리조나주 투손에서 열린 ‘제71회 세계축제협회 연차총회 및 엑스포 ‘2026 피나클 어워즈 세계대회’에서 보령축제관광재당 이용열 대표가 수상했다.

시상식은 지난달 5∼7일 미국 애리조나주 투손에서 열린 ‘제71회 세계축제협회 연차총회 및 엑스포’의 주요 행사로 진행됐다.

보령머드축제는 현장 공간 연출과 축제 기념상품, 스폰서십 프로그램 등 3개 부문에서 금상을, 기관 웹사이트 부문에서 은상을 받았다.

눈길을 끄는 것은 지역기업과 손잡은 스폰서십 프로그램이다. 지역 10개 기업이 후원과 협찬에 참여한 협력 모델로 금상을 받으며 축제 운영에 지역 경제 주체들의 참여를 이끌어낸 성과를 인정받았다. 축제와 기업이 관계를 맺고 함께 행사를 뒷받침하는 방식이 국제무대에서 수상으로 이어진 것이다.

축제의 특성을 상품에 담아낸 머드 비누도 금상 수상에 힘을 보탰다. 머드를 활용한 체험의 기억을 일상에서 사용하는 기념상품으로 연결했다는 점에서 의미가 있다. 관람객의 현장 경험을 고려한 공간 연출 역시 금상을 받았다.

보령머드축제는 정부의 글로벌축제 육성 지원과 이번 수상을 바탕으로 해외 관광객 유치에도 힘을 쏟을 계획이다. 시와 재단에 따르면 올해 문화체육관광부·한국관광공사 주관 ‘2026∼2028년 글로벌축제’에 선정돼 2028년까지 매년 국비 8억원을 지원받는다.

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