인류의 우주 개척사는 도전과 성취의 역사다. 이면에는 오만과 독선이 빚은 비극도 있다. 1986년 1월28일 미국 플로리다주 케네디 우주센터. 우주왕복선 챌린저호가 발사 73초 만에 폭발해 공중분해됐다. 탑승한 우주비행사 7명은 모두 목숨을 잃었다. 엔지니어들은 추운 날씨에 고체로켓 부스터의 이음새를 밀봉하는 고무 부품인 O링의 탄성이 떨어져 가스가 누출될 수 있다고 경고했다. 하지만 발사가 거듭 연기되면서 압박을 느낀 미 항공우주국(NASA·나사) 경영진은 경고를 묵살했다. 과학기술의 발전도 조직의 오만과 독선을 넘어서지 못하면 재앙이 될 수 있다는 교훈을 남겼다.



1990년 2월14일, 태양계 외곽을 향해 날아가던 무인탐사선 보이저 1호가 지구를 향해 카메라를 돌렸다. 천문학자 칼 세이건(1934~1996)의 제안이었다. 탐사 임무와 직접 관련이 없고 카메라 손상 우려도 있었지만, 우주에서 지구의 모습을 기록할 가치가 있다는 판단에서였다. 60장의 사진으로 완성된 태양계 가족사진에는 금성·지구·목성·토성·천왕성·해왕성 등 여섯 행성이 담겼다. 약 60억㎞ 떨어진 곳에서 촬영한 지구는 햇빛 속에 떠 있는 작은 점에 불과했다. 훗날 ‘창백한 푸른 점’(Pale Blue Dot)이라는 이름을 얻었다. 세이건은 이 사진을 통해 지구가 인류의 유일한 고향이며, 그 안에 인류의 모든 역사와 문명이 담겨 있다고 역설했다. 인간의 겸손을 일깨운 우주 탐사였다.



2026년 11월18일 오후 7시16분(한국시간), 보이저 1호가 또 하나의 이정표를 세웠다. 지구에서 약 259억㎞ 떨어진 ‘1광일(光日)’ 거리에 도달한 것이다. 빛이 하루 동안 이동하는 거리다. 1977년 발사된 지 약 49년 만이다. 탐사선에는 지구의 소리와 음악, 한국어를 포함한 55개 언어의 인사말을 담은 금제 음반도 실려 있다. 언젠가 외계 생명체가 발견할지도 모를 인류의 메시지다. 우주를 향한 인간의 도전은 어디까지 이어질까. 과학기술보다 앞서야 할 것이 책임과 겸손이다. 광활한 우주에서 지구는 먼지보다 작은 점이다. 그 작은 점조차 지키지 못한다면 아무리 먼 우주를 정복한들 무슨 의미가 있겠는가.

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