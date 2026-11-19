세계서예전북비엔날레조직위원회가 의회 예산심의도 거치지 않고 1000만원이 넘는 기념품을 미리 제작한 사실이 드러나 전북도의회가 추가 행정사무감사까지 벌였다. 사업이 보류된 뒤에도 환불 방안과 책임 소재조차 마련하지 못한 것으로 확인되면서 예산 집행의 적정성과 조직위에 대한 관리·감독 부실이 도마 위에 올랐다.

전북도의회 문화안전소방위원회는 19일 세계서예전북비엔날레조직위원회를 ‘미진 부서’로 지정하고 추가 행정사무감사를 진행해 기념품 선구매와 부실한 예산 집행, 사후 대응을 집중적으로 추궁했다.

전북도의회 청사(오른쪽)과 도청사. 전주=김동욱 기자

조직위는 애초 세계 정상 서예특별전 추진을 명목으로 1085여만원을 들여 기념품 3세트를 제작했다. 그러나, 해당 사업은 현재 보류된 상태다. 구체적인 사업 계획과 예산도 마련하지 않은 채 기념품부터 구매한 것으로 드러나 의사결정과 예산 집행 과정에 문제가 있다는 지적이다.

특히, 앞선 행정사무감사에서 이런 문제가 지적돼 추가 감사까지 진행됐지만, 조직위는 제작 업체와의 환불 협의나 처리 방향조차 정리하지 못한 채 감사장에 출석해 비판받았다.

의원들은 의회 승인 없이 사업을 추진하고 기념품을 선구매한 경위와 함께 업무 추진비·물품 구입비의 집행 내역이 불분명한 점을 집중적으로 따졌다. 붓 구매비 약 390만원과 합죽선 구매비 약 685만원 등 물품 구매 내역을 놓고 예산과목의 적정성과 지급 대상자·사용 내역의 기록 여부도 문제 삼았다. 사업이 보류된 만큼 환불 가능성과 회계처리 절차, 환불 과정에서 발생할 수 있는 손실의 부담 주체를 명확히 해야 한다는 요구도 나왔다.

김성수 위원장은 “의회 승인도 받지 않은 사업을 먼저 추진하고, 사업이 무산될 상황에 놓이자 이제 와서 처리 방안을 찾겠다는 것은 이해하기 어렵다”며 “누가 사업을 결정하고 승인했는지, 발생한 손실을 누가 책임질 것인지 밝히라”고 촉구했다. 강정희 의원과 박형배 부위원장, 장정복 의원도 예산 집행과 관리·감독의 문제점을 잇달아 지적하며 책임 규명을 요구했다.

계속된 질타에 최은철 집행위원장은 사업 추진과 예산 집행 과정의 잘못을 인정하며 공식 사과하고 “집행위원장으로서 책임을 지고 제작 업체와 협의해 해결 방안을 마련할 것”이라고 밝혔다. 박동우 전북도 문화체육관광국장도 소관 기관에 대한 관리·감독이 미흡했던 점을 사과한 뒤 “관련 규정에 따른 감독을 강화해 연말까지 후속 조치 결과를 보고할 것”이라고 약속했다.

김성수 문화안전소방위원회 위원장은 “이번 사안은 단순히 기념품을 먼저 구매한 문제가 아니라 의회 예산심의 절차를 경시하고 조직 내부의 의사결정과 집행부의 관리·감독 기능이 제대로 작동하지 않은 문제”라며 “잘못된 결정을 누가 내렸고 누가 승인했는지, 발생한 손실을 누가 책임질 것인지 끝까지 확인해야 한다”고 강조했다.

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