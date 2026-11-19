최근 미국의 항공, 은행, 정보기관과 이메일 등 주요 인프라에 대규모 장애가 연속으로 발생하며 불안감이 확산하고 있다. 일부 사재기 조짐까지 나타나는 가운데 도널드 트럼프 행정부는 사이버 공격 등과는 무관하다며 국민들을 안심시키기 위해 안간힘을 쓰고 있다.

미국 연방항공청(FAA)이 전국 항공편 운항을 중단시킨 지난 13일(현지 시간) 텍사스주 댈러스 포트워스 국제공항에서 여행객들이 대기하고 있다. FAA는 항공교통관제 통신망에 장애가 발생한 뒤 이례적인 상황과 안전상의 우려를 이유로 미국 전역의 출발 항공편과 유럽발 미국행 항공편 운항을 중단시켰다. AP연합뉴스

18일(현지시간) 미국 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 12일부터 전날까지 엿새간 마이크로소프트(MS) 아웃룩 장애, 미 전역 항공편 출발 중단 사태, JP모건체이스 은행 거래 장애, 유나이티드 항공 전산시스템 오류, 미국 국가안보국(NSA) 내부 통신망 사고, 애플 서비스 장애 등이 차례로 이어졌다.



장애 원인은 다양하다. MS는 수정 프로그램의 잠재적 결함, 연방항공청(FAA)은 노후 장비에 데이터가 과도하게 쏟아진 점 등을 원인으로 꼽았고, JP모건은 소프트웨어 버그, NSA는 정기적인 유지보수로 인한 네트워크 장애라고 해명했다. 미국 정부도 일련의 사건들이 서로 연관됐을 가능성이 없다고 설명했다.



그러나 일상생활에 큰 영향을 미치는 주요 인프라 시스템이 잇따라 먹통이 되자 일부 지역에서는 식료품을 사재기하는 움직임이 나타나고 있다. 캘리포니아 지역방송 KTLA 등 현지 매체에 따르면 최근 비상식량부터 담요, 라디오 등 생존 키트를 찾는 고객이 크게 늘었고, 일부 가정에서는 통조림 식품과 물을 사들여서 저장고를 채워두고 있다. 군용품점에는 전투식량 등 비상식량과 탄약, 정수 알약 등의 판매가 증가했고. 대형마트에서 발전기를 찾는 사람도 많아졌다.



불안 확산에 마코 루비오 국무장관은 일련의 사태가 사이버 공격의 결과라는 증거나 징후가 전혀 없다며 선 긋기에 나섰다. J D 밴스 부통령도 16일 친구들이 대피소를 짓거나 물자를 비축해야 하느냐고 묻고 있다면서 “위기가 닥칠 것 같지 않다”고 진정을 촉구했다.

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