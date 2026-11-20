최근 3년간 미청구된 실손보험금을 ‘실손24’ 앱에서 알려주고 소비자가 청구할 수 있게 하는 서비스가 내년 1분기 나온다. 초기 실손보험 가입자들의 5세대 상품 전환 할인 제도도 오는 23일 시행된다.



금융위원회는 19일 손해보험협회에서 신진창 부위원장 주재로 실손보험 점검회의를 하고 이 같은 방안을 공개했다.

신진창 금융위원회 부위원장이 19일 서울 종로구 손해보험협회에서 열린 실손보험 점검회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

금융위에 따르면 최근 3년간 청구되지 않은 실손보험금은 최대 1조원 규모로 추정된다. 이를 소비자들에게 돌려주기 위해 실손24 앱에 ‘미청구 보험금 찾기’ 서비스를 도입한다. 소비자가 앱 내에서 금융마이데이터 조회에 동의하면 소비자의 카드 결제정보(요양기관명·결제일·금액)를 통해 과거 3년 동안의 병·의원 등 진료일자를 확인한다. 이를 한국신용정보원의 보험금 청구·지급정보와 비교해 청구하지 않은 보험금을 소비자에게 안내한다.



방문했던 병·의원이 실손24에 연계된 곳이라면 앱으로 보험금 청구까지 가능하다. 미연계 기관이면 해당 병·의원에서 서류를 발급받아 보험금을 청구해야 한다. 이 서비스는 시스템 개발 등을 거쳐 내년 1분기 출시된다.



5세대 실손보험 갈아타기 소비자를 위한 할인제도도 23일부터 시행된다. 대상은 2013년 3월 이전 재가입 조건 없는 실손보험 상품 가입자 약 1630만명이며, 방식은 계약전환과 선택형 특약 두 가지다.



계약전환은 소비자가 5세대 실손보험으로 전환할 경우 3년간 보험료의 50%를 할인해 준다. 선택형 할인특약은 기존 계약을 유지하면서도 불필요한 보장은 제외해 보험료를 할인받을 수 있다.

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