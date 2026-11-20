5세대 전환 할인제도 23일 시행
최근 3년간 미청구된 실손보험금을 ‘실손24’ 앱에서 알려주고 소비자가 청구할 수 있게 하는 서비스가 내년 1분기 나온다. 초기 실손보험 가입자들의 5세대 상품 전환 할인 제도도 오는 23일 시행된다.
금융위원회는 19일 손해보험협회에서 신진창 부위원장 주재로 실손보험 점검회의를 하고 이 같은 방안을 공개했다.
금융위에 따르면 최근 3년간 청구되지 않은 실손보험금은 최대 1조원 규모로 추정된다. 이를 소비자들에게 돌려주기 위해 실손24 앱에 ‘미청구 보험금 찾기’ 서비스를 도입한다. 소비자가 앱 내에서 금융마이데이터 조회에 동의하면 소비자의 카드 결제정보(요양기관명·결제일·금액)를 통해 과거 3년 동안의 병·의원 등 진료일자를 확인한다. 이를 한국신용정보원의 보험금 청구·지급정보와 비교해 청구하지 않은 보험금을 소비자에게 안내한다.
방문했던 병·의원이 실손24에 연계된 곳이라면 앱으로 보험금 청구까지 가능하다. 미연계 기관이면 해당 병·의원에서 서류를 발급받아 보험금을 청구해야 한다. 이 서비스는 시스템 개발 등을 거쳐 내년 1분기 출시된다.
5세대 실손보험 갈아타기 소비자를 위한 할인제도도 23일부터 시행된다. 대상은 2013년 3월 이전 재가입 조건 없는 실손보험 상품 가입자 약 1630만명이며, 방식은 계약전환과 선택형 특약 두 가지다.
계약전환은 소비자가 5세대 실손보험으로 전환할 경우 3년간 보험료의 50%를 할인해 준다. 선택형 할인특약은 기존 계약을 유지하면서도 불필요한 보장은 제외해 보험료를 할인받을 수 있다.
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