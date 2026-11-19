우리금융지주가 완전 자회사로 편입한 동양생명과 ABL생명의 통합 사명으로 ‘우리 라이프 케어’를 검토하고 있다. 그룹 브랜드인 ‘우리’를 사명에 넣어 은행·증권 등 다른 계열사와 시너지를 높이고 본격적인 통합작업에 속도를 내려는 것으로 풀이된다.

서울 중구 우리은행 본점. 뉴스1

19일 금융권에 따르면 우리금융지주는 내년 하반기 총자산 55조원 규모의 대형 통합 생명보험사로의 출범을 목표로 인수한 동양·ABL생명 새 사명을 ‘우리 라이프 케어’로 바꾸는 것을 검토 중인 것으로 확인됐다. ‘우리’ 브랜드로 정체성을 통일해 은행·증권 등 다른 계열사와 시너지를 키우는 한편, 두 생보사의 화학적 통합을 앞당기려는 포석으로 해석된다.



우리금융은 2024년 8월 두 회사 인수를 위한 주식매매계약(SPA)을 체결한 뒤 2025년 7월 패키지 인수를 마무리하고 계열사로 편입했다. 통합이 마무리되면 우리금융은 업계 5위권 생명보험사를 보유하게 된다.



회사는 최근 우리은행 명의로 특허청에 ‘우리 라이프 케어’ 상표권 출원을 신청하기도 했다. 다만 우리은행 관계자는 “구체적으로 결정된 것은 없고 선점 차원에서 이뤄진 것”이라고 말했다.

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