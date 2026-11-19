스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타가 전기 스포츠유틸리티차(SUV) ‘폴스타 4’의 상품성과 이용자 편의성을 높이기 위한 대규모 무선 소프트웨어 업데이트(OTA)를 실시한다고 19일 밝혔다.

‘폴스타 4’ 외부. 폴스타코리아 제공

이번 업데이트는 차량용 운영체제를 최신 ‘안드로이드 오토모티브 OS 15’로 업그레이드하고, 디지털 키 지원 기기 확대와 신규 편의 기능 추가 등 차량 전반의 시스템을 개선하는 데 초점을 맞췄다.

우선 운영체제 업그레이드에 따라 인포테인먼트 시스템의 전반적인 구동 성능과 반응 속도가 빨라진다. 원격 차량 제어 기능과 시동 속도, 액티브 세이프티 및 주행 보조 시스템도 함께 최적화됐다.

스마트폰을 자동차 열쇠처럼 쓰는 디지털 키 기능은 기존 애플 기기 외에 구글과 삼성의 호환 안드로이드 스마트폰까지 지원 범위를 넓혔다. 작동 성능도 개선돼 더 많은 운전자가 실물 키 없이 스마트폰만으로 차 문을 열고 닫거나 시동을 걸 수 있게 됐다. 해당 기능은 순차적으로 활성화된다.

‘폴스타 4’의 디지털 키 화면. 폴스타코리아 제공

차박이나 레저 활동을 즐기는 운전자를 위한 신규 기능도 추가됐다. ‘캠핑 모드’를 켜면 차량에 장시간 머무를 때 적정 실내 온도와 인포테인먼트 전원을 안정적으로 유지해 준다. 타인에게 차를 맡길 때 유용한 ‘발렛 모드’는 최고 주행 속도를 제한하고 글로브박스와 일부 차량 기능에 대한 접근을 차단한다.

2026년형과 2027년형 폴스타 4 모델에는 자동 주차를 돕는 ‘파크 어시스트 파일럿’ 기능이 새롭게 들어간다. 운전자가 화면에서 원하는 주차 구역을 선택하면 차량이 스스로 조향과 제동을 제어해 직각 주차를 마친다. 이 밖에 홈 화면 바로가기 기능 확대, 공조 장치 조작 편의성 개선, 블랙박스와 갤러리 애플리케이션(앱) 간 접근성 향상 등 세부 사용성도 손봤다.

함종성 폴스타코리아 대표는 “이번 업데이트는 다양한 신규 기능을 추가하고 기존 기능의 사용 편의성을 높여 폴스타 4의 상품성을 한층 강화한 것이 특징”이라며 “앞으로도 지속적인 소프트웨어 업데이트를 통해 고객 경험을 향상해 나갈 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지