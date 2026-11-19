프로야구 자유계약선수(FA) 시장이 열리면서 관심을 끌고 있지만 프로야구 10개 구단이 FA 시장 못지않게 신경 쓰고 있는 일이 있다. 바로 외국인 선수 구성이다. 외국인 선수 3명이 팀 전력에서 차지하는 비중이 어마어마하기 때문이다.



그래서 프로야구 10개 구단이 2027시즌 외국인 선수 구성을 놓고 치열한 수싸움을 벌이고 있다. 외국인 선수 재계약 의사 통보 시한인 11월25일이 다가오면서 구단들의 고민도 깊어지고 있다. 여기에 미국 메이저리그(MLB)의 직장폐쇄 가능성까지 커지면서 외국인 선수 시장은 한 치 앞을 내다보기 어려운 안갯속이다.

가장 아쉬움이 큰 팀은 한화다. 한화 팬들은 라이언 와이스의 복귀를 기대했다. 와이스는 2025시즌 16승5패 평균자책점 2.87을 기록하며 한화의 19년 만의 한국시리즈 진출을 이끌었다. 이후 미국 메이저리그(MLB) 휴스턴 애스트로스와 계약하며 빅리그에 진출했지만 올해 9경기에서 승리 없이 3패, 평균자책점 7.62에 그쳤고 시즌 후 휴스턴에서 방출되면서 한화 복귀가 초읽기에 들어간 듯했다. 그러나 샌디에이고 파드리스가 지난 11일 와이스를 데려가면서 빅리그에 남게 됐다. 한화는 와이스 대신 최고 시속 157㎞의 강속구를 던지는 트로이 왓슨을 총액 100만달러에 영입했다. 여기에 나머지 외국인 선수 구성도 새롭게 짜야 하는 상황이다.



반면 키움은 10개 구단 가운데 가장 먼저 외국인 선수 구성을 마쳤다. 19일 투수 라울 알칸타라, 타자 맷 데이비슨과 케스턴 히우라 등 기존 외국인 선수 3명 전원과 재계약을 발표했다. 하현승이라는 즉시 전력감 신인 투수가 있다는 점에서 내년에도 외국인 타자 2명 체제를 유지하며 공격력 강화에 승부를 걸겠다는 구상이다.



올해 한국시리즈 우승팀 삼성도 투수 아리엘 후라도와 크리스 페덱 그리고 타자 르윈 디아즈 등 기존 외인 3명과 모두 재계약을 추진하는 모양새다. 다만 외인 몸값 상한선인 460만달러로 이들을 모두 붙잡아야 한다는 점에서 세 선수의 요구 조건을 모두 충족하기 쉽지 않다. 페덱의 빅리그 복귀 가능성도 변수다. 우승 전력을 유지하고 싶지만 현실적인 장애물이 적지 않다.



플레이오프에 진출했던 KIA 역시 외국인 선수 전원 잔류 가능성이 거론된다. 투수 제임스 네일과 애덤 올러가 선발진을 지탱했고 타자 해럴드 카스트로도 제 몫을 했다. 다만 네일과 올러의 몸값이 부담이다. 올러의 기복도 고민거리여서 세 선수 모두 재계약에 성공할지는 지켜봐야 한다. 정규시즌 1위 KT는 투수 데이비스 대니엘, 타자 샘 힐리어드의 잔류 가능성이 높다. 다만 투수 로건 앨런의 경우 더 좋은 자원이 있다면 바꿀 수도 있다는 자세다.



LG는 팀 간판타자 오스틴 딘과 역대 외인 최고 몸값인 200만달러에 재계약한 데 이어 새 투수 트리스탄 벡을 영입했다. 나머지 투수 한 자리를 두고 기존 앤더슨 톨허스트의 잔류와 새 얼굴 영입을 두고 고심 중이다. 롯데는 시즌 최다 안타 신기록을 쓴 빅터 레이예스와 재계약할 전망이지만 투수진은 변화가 예상된다. 두산도 웨스 벤자민을 제외하면 외국인 선수 구성을 대폭 바꿀 가능성이 크다. 전원 교체 가능성도 열어두고 있다. SSG는 이미 투수 페드로 아빌라와 재계약한 데 이어 새 투수 라이언 리차드슨을 영입했고, 4년간 활약했던 기예르모 에레디야와 결별하고 새로운 타자 리스 하인즈와 계약이 성사 직전 단계인 것으로 알려졌다. NC의 경우 투수 라일리 톰슨의 재계약 가능성이 크게 점쳐지는 가운데 나머지 자리는 새 얼굴들이 채울 것으로 보인다.



이런 가운데 MLB의 직장폐쇄 가능성이 외국인 선수 시장의 최대 변수로 떠올랐다. MLB 노사 단체협약은 12월1일 만료된다. 구단주 측이 샐러리캡 도입을 강하게 밀어붙이는 가운데 선수노조가 이에 반발하고 있어 12월2일 직장폐쇄에 돌입할 가능성이 커졌다.



직장폐쇄가 현실화하면 빅리그 진입을 노리던 선수들이 안정적인 출전 기회와 수입을 찾아 한국이나 일본으로 눈을 돌릴 수 있다는 점에서 KBO 구단들에는 기회가 될 수 있다. 그러나 마냥 반길 일만은 아니다. 신규 외국인 선수 계약 총액이 100만달러로 제한된 KBO 구단들은 자금력에서 일본 구단들에 밀릴 수밖에 없다. 직장폐쇄가 얼마나 오래 이어질지도 알 수 없어 무작정 기다리는 전략은 위험할 수 있다는 지적이다.

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