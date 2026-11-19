여자 프로배구 IBK기업은행의 리베로 임명옥(40·사진)이 V리그 역대 최다 경기 출전 신기록을 눈앞에 뒀다. 임명옥은 20일 경북 김천체육관에서 열리는 2026∼2027 V리그 1라운드 도로공사와 원정 경기에 출전할 경우 정규리그 통산 626경기를 기록하게 된다. 이는 남자부의 ‘리베로 전설’ 여오현의 625경기를 넘는 신기록이다.



임명옥은 V리그가 출범한 2005년 원년 신인 드래프트에서 1라운드 3순위로 KT&G(현 정관장)의 지명을 받아 프로 무대에 데뷔했다. 2015∼2016시즌부터 2024∼2025시즌까지 도로공사에서 뛰다 지난 시즌부터 IBK기업은행으로 둥지를 옮겼다. 남녀부를 통틀어 프로 원년부터 현재까지 현역으로 활약하고 있는 유일한 선수로, 지난 시즌엔 여자부 최초로 통산 600경기 출전을 달성한 데 이어 20일 도로공사전을 통해 남녀부 최다 출전 신기록을 쓰게 되면 새로운 이정표를 세우게 됐다.



별명이 ‘최리’(최고의 리베로)일 정도로 임명옥은 불혹의 나이에도 현역 최고의 리베로로 군림하고 있다. 지난해 10월 남녀부 최초로 통산 디그 1만1500개를 돌파하는 등 통산 디그(1만2075개)와 수비 성공(1만9153개), 리시브 정확(7078개) 등 주요 수비 지표에서도 여자부 역대 1위를 지키고 있다.



꾸준한 활약은 수상 기록으로도 이어졌다. 2010∼2011시즌과 2013∼2014시즌 수비상을 수상했고, 2019∼2020시즌부터 2024∼2025시즌까지 6시즌 연속 베스트7 리베로 부문에 선정됐다.



임명옥은 지난 2월 아킬레스건 파열로 현역 생활 처음으로 큰 부상을 당했다. 수술을 받은 후 곧바로 재활에 매진했고, 2026∼2027시즌 처음부터 리시브 효율 1위(40.85%), 디그 5위(세트당 4.556개)에 오르며 ‘최리’다운 면모를 뽐내고 있다.

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