자살을 다시 생각하다/ 크레이그 J. 브라이언/ 김은빈 등 6인 옮김/ 한울/ 3만9000원

자살을 예방하려면 위험에 놓인 사람을 일찍 찾아 상담과 치료로 연결해야 한다. 그렇다면 위험 신호가 뚜렷하지 않은 사람은 어떻게 지킬 수 있을까. 임상심리학자 크레이그 J. 브라이언은 위험에 놓인 사람을 일찍 발견하는 것만으로는 충분하지 않다고 말한다. 상담과 치료의 필요성을 부정하는 것이 아니라 누가 언제 위기에 놓일지 미리 알아내는 데 한계가 있다는 지적이다.



군인과 참전 군인을 연구하고 진료해 온 저자는 자살을 정신질환의 결과로만 설명하는 관점부터 짚는다. 우울증은 중요한 위험 요인이지만 진단명만으로 한 사람이 언제 위기에 놓일지 알 수는 없다. 관계의 단절과 경제적 불안, 갑작스러운 생활 변화가 맞물리는 양상도 사람마다 다르다. 위기에 이르는 경로가 여러 갈래인 만큼 예방 역시 한 가지 신호나 개입에만 의존할 수 없다는 게 저자의 설명이다.

크레이그 J. 브라이언/ 김은빈 등 6인 옮김/ 한울/ 3만9000원

저자는 자살 위험을 개인의 고정된 특성이 아니라 시간과 상황에 따라 달라지는 상태로 본다. 선별검사에서 위험이 낮게 나왔다고 해서 이후에도 안전하다는 뜻은 아니다. 반대로 위험이 높게 나왔다고 해서 그 사람의 미래가 정해지는 것도 아니다. 선별검사는 도움이 필요한 사람과 대화를 시작하는 계기가 될 수 있지만 한 시점의 결과만으로 이후의 위험까지 판단할 수는 없다.



이 관점에서 보면 예방 정책이 던져야 할 질문도 달라진다. ‘누가 위험한가’뿐 아니라 ‘위기에 놓인 사람은 왜 제때 도움을 받지 못하는가’를 물어야 한다. 상담 창구를 늘리는 것과 정작 도움이 필요한 사람이 그 창구를 이용할 수 있게 하는 것은 별개의 과제다. 다만 미국 군인과 참전 군인 연구에서 얻은 통찰을 한국 사회에 적용하려면 국내에서 상담과 치료를 받는 데 어떤 장벽이 있는지부터 살펴야 한다.



저자의 제안은 기존의 예방 노력을 버리자는 것이 아니다. 위험 신호를 놓치지 않으려는 노력과 함께 미리 알아채지 못한 위기에도 대응할 수 있는 환경을 만들자는 것이다. 자살 예방의 성패는 위험에 놓인 사람을 얼마나 정확히 가려냈는지만이 아니라 위기에 놓인 사람이 제때 도움을 받을 수 있었는지도 따져야 한다.

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