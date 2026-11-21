녹아내리는 세계에서 우리는/ 엘리자베스 러시/ 서제인 옮김/ 위즈덤하우스/ 3만2000원

2019년 3월 남극 아문센해. 쇄빙연구선에 탄 과학자들이 위성사진 두 장을 번갈아 들여다봤다. 닷새 전만 해도 하나로 이어져 있던 거대한 빙하의 가장자리가 산산조각 나 바다 위에 흩어져 있었다. 남극을 스무 번째 찾은 과학자조차 처음 보는 광경이었다. 빙하가 무너질 때면 엄청난 굉음이 울릴 것이라 상상했던 미국 작가 엘리자베스 러시는 이렇게 적었다. “붕괴가 이토록 고요한 모습일 수 있다는 생각 역시 한 번도 해보지 않았다.”

남극 서부 아문센해에 자리한 스웨이츠 빙하. 따뜻한 바닷물이 빙하 아래로 유입되면서 빠르게 녹고 있다. ‘종말의 빙하’로 불리는 이 빙하가 모두 녹으면 전 세계 해수면이 약 65㎝ 상승할 수 있다. 세계일보 자료사진

러시는 해수면 상승으로 삶의 터전을 잃어가는 미국 해안 지역 주민들을 취재해 왔다. 기후위기의 현실을 가까이서 지켜본 그에게 아이를 낳는 문제는 쉽지 않은 고민이었다. 아이가 살아갈 세상은 얼마나 더 위태로울까. 새로운 생명을 맞이하는 일이 기후위기를 악화시키지는 않을까.



신간 ‘녹아내리는 세계에서 우리는’은 이런 고민을 안고 남극으로 떠난 저자의 50여일간의 항해를 담았다. 전작 ‘라이징(Rising)’으로 2019년 퓰리처상 일반 논픽션 부문 최종 후보에 오른 그는 2019년 1월 과학자와 승무원 등 57명이 탄 쇄빙연구선 너새니얼 B. 팔머호에 올랐다. 아이를 갖기로 결심한 해에 탐사 제안을 받았지만 임신부의 남극행을 금지하는 규정 때문에 임신을 미뤄야 했다.

엘리자베스 러시/ 서제인 옮김/ 위즈덤하우스/ 3만2000원

탐사대의 목적지는 ‘종말의 빙하’로 불리는 서남극의 스웨이츠 빙하. 따뜻한 바닷물이 밑으로 파고들면서 빠르게 녹고 있다. 이 빙하가 모두 녹으면 전 세계 해수면이 60㎝ 이상 높아지고, 서남극 빙상 전체가 불안정해지면 상승폭은 3m를 넘을 수 있다. 다만 언제, 얼마나 빠르게 무너질지는 누구도 정확히 알지 못한다.



연구진은 바다 밑에서 진흙을 끌어올려 과거 빙하의 움직임을 추적하고, 무인 잠수정 ‘란’을 얼음 아래로 보낸다. 빛이 닿지 않는 바닷속에서 잠수정은 물의 온도와 밀도, 얼음 밑면의 모습을 기록한다. 누구도 들여다보지 못했던 세계가 조금씩 드러났지만 빙붕 일부가 무너지면서 남은 연구는 중단됐다. 탐사 이후 발표된 연구 결과도 우려스러웠다. 빙붕 아래로 따뜻한 바닷물이 흘러드는 골짜기들은 예상보다 크고 서로 연결돼 있었다. 해저 퇴적물에서는 과거 어느 시점에 스웨이츠 빙하가 탐사 당시보다 두세 배 빠른 속도로 후퇴했음을 보여주는 흔적도 발견됐다. 빙하가 지금보다 훨씬 빠르게 무너질 가능성을 보여주는 단서였다.



이 책에는 극지를 정복한 영웅 한 사람 대신 그곳을 함께 견딘 사람들이 등장한다. 아문센과 스콧, 섀클턴의 모험담과 달리 러시는 과학자뿐 아니라 항해사와 요리사, 갑판원에게도 목소리를 준다. 4막의 희곡처럼 구성된 책에는 57인분의 끼니를 책임지는 요리사, 아이들에게 매주 열어볼 편지를 남기고 떠난 여성 해양학자의 이야기가 200회 넘는 인터뷰를 통해 살아난다.



항해 도중 응급 의료요원 린지가 극심한 복통을 호소하자 배는 뱃머리를 돌린다. 임신 사실을 확인한 린지는 자궁외임신을 의심하지만 배에는 초음파 장비가 없다. 가장 가까운 기지까지 약 1600㎞. 그는 자신의 몸 때문에 동료들의 연구가 무산될까 두려워한다. 저자는 출산에 필요한 의료용품조차 없던 1947년 남극에서 임신한 제니 달링턴의 일화도 들려준다. 70여년이 흘렀지만 여성의 몸을 충분히 고려하지 않는 탐사 환경은 크게 달라지지 않았다.



기후위기를 누구보다 잘 아는 과학자들 상당수가 아이를 키우고 있다는 사실은 러시에게 뜻밖의 위안이었다. 그는 아이 한 명이 평생 배출할 탄소까지 계산하며 출산을 고민했다. 하지만 빙하의 붕괴를 연구하는 쇄빙선조차 막대한 화석연료를 소비한다. 개인의 출산 여부를 따지는 것만으로 이 위기를 해결할 수 있을까. 저자가 발견한 또 다른 가능성은 공동체다. 동료가 귀중한 연구시료를 쏟아도 함께 수습하고, 날씨 탓에 연구가 무산된 날에는 탁구와 카드게임으로 서로를 위로한다. 과학적 성취 뒤에는 기록에 잘 남지 않는 수많은 사람의 노동과 돌봄이 있었다.



남극에서 돌아온 뒤에도 저자는 빙하의 미래에 대한 확신을 얻지 못한다. 다만 미래를 정확히 예측할 수 없다는 이유로 지금 해야 할 일까지 미뤄서는 안 된다고 말한다. 2100년 해수면이 얼마나 상승할지는 불확실하지만 이미 해수면 상승으로 고통받는 사람들이 존재한다는 사실은 분명하다. 이들을 돕고 화석연료에 의존하는 사회를 바꾸는 일은 지금부터 시작할 수 있다는 것이다.



책의 원제 ‘퀴크닝(Quickening)’은 태아의 움직임을 처음 느끼는 ‘태동’을 뜻한다. 훗날 아들 니코를 낳은 러시는 아이와 자전거를 타며 나무와 바다를 보여준다. 아이가 살아갈 세상을 예측할 수는 없어도, 그 세계를 지키는 일은 함께할 수 있다는 믿음이 남았다.

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