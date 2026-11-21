인생의 마지막 순간에서/ 샐리 티스테일/ 박미경 옮김/ 상승스퀘어/ 2만2000원

죽음을 준비하는 일은 결국 어떻게 살 것인지를 고민하는 일이다. 누구에게나 찾아오는 죽음을 외면하기보다 자신의 가치관에 맞는 마지막 순간을 생각하고 준비해야 한다는 것이 책의 핵심 메시지다. 저자는 ‘좋은 죽음’이란 남들이 정한 기준에 맞춘 죽음이 아니라 자신이 살아온 삶에 어울리는 죽음이라고 말한다.



작가이면서 10여년간 호스피스 간호사로 일한 저자는 수백 명의 임종을 지켜본 경험을 바탕으로 죽음을 앞둔 마지막 몇 달과 몇 주, 며칠 동안 몸에서 일어나는 변화부터 환자와 가족의 준비, 의료진과의 소통, 시신 처리와 장례, 남겨진 사람들의 애도까지 죽음의 전 과정을 구체적으로 짚는다.

샐리 티스테일/ 박미경 옮김/ 상승스퀘어/ 2만2000원

저자는 ‘좋은 죽음’에 대한 통념에도 의문을 제기한다. 고통 없이 가족에게 둘러싸여 평화롭게 생을 마감하는 것만이 좋은 죽음일까. 죽음에는 정해진 모범답안이 없다. 중요한 것은 남들의 기준이 아니라 자신이 살아온 삶과 가치관에 어울리는 마지막을 스스로 선택하고 준비하는 일이다.



애도에 관한 대목도 인상적이다. 사람들은 고인의 업적보다 함께 빨래하던 일상, 익숙한 발소리와 비누 냄새 같은 사소한 기억을 그리워한다. 평범해서 소중함을 몰랐던 순간들이 상실 이후에는 무엇보다 간절한 추억으로 남는다고 전한다.

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