김영삼(YS)정부 시절인 1995년 5월 서울대에서 정치학과(현 정치외교학부) 학생들 주최로 ‘모의 국회’ 행사가 열렸다. 원래는 학생들이 여야 국회의원 역할을 맡아 정쟁을 벌이며 기성 정치권을 신랄하게 풍자하는 것이 전통인데, 유독 그해는 국회 대신 서울시를 무대로 삼았다. 헌정사상 최초의 지방자치단체장 선거 실시가 예정된 만큼 ‘모의 서울시장 선거’를 통해 지방자치에 대한 대중의 관심을 끌어올리자는 취지였을 것이다. 여당, 야당 그리고 무소속 후보가 관람객들 앞에서 화끈한 유세전을 펼쳤다. 모의 투표 결과 야당 후보가 당선된 것까지는 예상이 가능했는데, 무소속 후보가 여당 후보를 누른 것은 참으로 뜻밖이었다. 그때 무소속 후보가 모델로 삼은 이가 바로 박찬종 전 의원이었다.

1995년 무소속 후보로 사상 첫 민선 서울시장 선거에 출마한 박찬종(1939∼2026) 후보가 유세장에서 연설하고 있다. 세계일보 자료사진

당시 모 일간지 기자가 행사를 취재해 보도한 기사를 보면 무소속 후보는 “권위주의적 정당 문화의 족쇄를 풀고 시민이 주인이 되는 참된 지방자치를 실현하겠다”고 공약했다. 특히 “기성 정치권의 무능을 타파하고 시민의 요구를 전적으로 수용하는 ‘열린 서울’을 만들겠다”는 다짐으로 큰 호응을 얻었다. 야당 후보(94표)와 무소속 후보(93표)의 격차는 고작 1표였다. 실제 서울시장 선거에서 민주당 조순 후보가 1위, 무소속 박찬종 후보가 2위를 각각 차지하고 YS의 민자당이 내세운 정원식 후보는 ‘여당 프리미엄’에도 불구하고 3위로 처졌다. 1990년대 중반 박찬종으로 대표되는 ‘새로운 정치’에 대한 열망이 그만큼 컸음을 보여준다고 하겠다.

박찬종은 부산에서 정치를 시작해 서울로 지역구를 옮기며 제9·10·12·13·14대 국회의원을 지냈다. 5선 중진 의원이라고는 하나 매번 출마할 때마다 소속 정당이 바뀌거나 새 정당을 만들거나 아니면 무소속을 자처했다. 이런 박찬종을 가리켜 ‘철새 정치인’이란 비판이 제기될 때마다 그는 YS와 김대중(DJ) 총재로 대표되는 ‘양김 정치 구도’의 청산을 명분으로 내세웠다. 어쩌면 박찬종의 마음속에는 ‘YS와 DJ의 구태에 식상한 젊은 유권자들이 언젠가는 내 편으로 올 것’이란 굳은 믿음이 있었는지도 모른다. 2000년대 들어 사실상 정계에서 퇴출된 박찬종의 실패는 한국 정치의 구조적 한계 탓일까, 아니면 ‘혼자 잘난 척하는’ 박찬종 개인의 비호감 캐릭터 때문이었을까.

1995년 사상 첫 민선 서울시장 선거를 앞두고 MBC 주최로 열린 후보들의 생방송 토론회 모습. 왼쪽부터 여당인 민자당 정원식 후보, 야당인 민주당 조순 후보, 그리고 무소속 박찬종 후보. 비록 선거에선 조 후보가 당선됐으나 박 후보는 무소속의 한계를 딛고 정 후보를 제치며 2위에 오르는 기염을 토했다. 세계일보 자료사진

지난 18일 박찬종 전 의원이 87세를 일기로 별세한 사실이 하루 지난 19일 전해졌다. 생전 고인의 유지(遺旨)에 따라 유족은 빈소를 차리지도, 조문을 받지도 않은 채 조촐한 가족장을 치렀다고 한다. 온갖 부정부패을 저질러 말년에 비참한 삶을 보낸 정치인들이 많은 점을 감안하면 ‘무균질 정치인’, ‘미스터 클린’ 등을 자처하며 사생활을 깨끗이 관리한 고인이 새삼 존경스럽다. 고인의 시신은 연세대 세브란스병원에 의대생들의 해부 등 실습용으로 기증됐다고 하니 숙연한 기분마저 든다. 후배인 홍준표 전 대구시장은 “치열하게 대한민국을 위해 헌신하시다가 홀로 먼 여정을 떠나신 선배님을 다시 한번 애도한다”고 추모했다. 삼가 고인의 명복을 빈다.

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