제주도는 관광형 도심항공교통(UAM) 실증 운항을 목표로, 시범운용구역 지정과 수직 이착륙장(버티포트) 조성 등에 필요한 사업 계획을 구체화한다.

19일 제주도에 따르면 전날 도청 제2청사 중회의실에서 이창흠 기후경제부지사 주재로 ‘제주 도심항공교통 지역시범사업 추진용역’ 착수 보고회를 열었다.

도심항공교통 이착륙장.

도심항공교통 관련 기관과 기업 관계자들이 참석해 사업 추진 동향과 향후 계획을 공유했다.

도심항공교통은 수직으로 이착륙하는 항공기를 활용해 사람이나 화물을 운송하는 새로운 교통체계다.

이번 용역은 도심항공교통 활용 촉진 및 지원에 관한 법률 제8조에 따른 시범운용구역 지정 신청 준비와 수직 이착륙장 최적화 등에 중점을 둔다.

제주도는 보고회에서 제시된 기관·기업 관계자들의 의견을 사업 계획에 반영하고, 향후 민간 연합체(컨소시엄) 구성 및 2027년 국토교통부 공모사업 선정과 국비 확보에 힘쓸 방침이다.

제주도는 정부의 국비 지원 전환 방향에 맞춰 사업 계획을 보완하고 도심항공교통 분야의 경쟁 우위를 확보할 계획이다.

제주도는 앞서 ‘제주 도심항공교통 상용화 추진계획 수립’과 ‘제주 버티포트 건설공사 기본계획 수립’ 용역을 통해 사업의 타당성과 구체성을 검토했으며, 지난해 국토교통부 지역시범사업 공모에서 ‘예산지원형’에 선정됐다.

정부는 도심항공교통 초기 시장을 열기 위한 마중물로 기반시설 구축에 국가 재정을 직접 투입하는 방향으로 정책을 전환하고, 관련 예산을 내년도 정부 예산안에 반영함에 따라, 제주도는 변화한 정부 지원 방향에 맞는 사업 모델을 마련할 예정이다.

제주도는 그간의 사전 준비와 관련 기관·기업과의 협력을 바탕으로, 안전성과 실효성을 갖춘 제주형 도심항공교통 생태계를 구축해 나갈 방침이다.

이창흠 기후경제부지사는 “이번 보고회가 도심항공교통 초기 상용화 실증의 출발점이 되길 바란다”며 “관광형 도심항공교통을 시작으로 첨단기술과 관광이 융합된 미래산업을 육성해가겠다”고 말했다.

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