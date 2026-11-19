밀란 쿤데라 ‘히치하이킹 게임’(‘우스운 사랑들’에 수록, 방미경 옮김, 민음사)



며칠 전에 인공지능(AI)으로 만든 친구의 가짜 영정 사진으로 ‘추모 놀이’가 유행한다는 기사를 읽었다. 유머도 없고 가벼움과는 대체로 거리가 먼 나는 언제부터인가 놀이나 게임이라는 단어를 들으면 가슴이 무겁게 내려앉는 사람이 돼 버렸다. 개인적인 일도 들은 이야기도 많지만 사회적으로 한때 유행한, 도덕과 윤리가 결여된 여러 놀이를 보아 와서인지. ‘놀이와 인간’이란 책에서 놀이의 네 가지 유형에 대해 읽은 적이 있다. 체스나 운동처럼 이기고 싶은 욕망을 자극하는 ‘경쟁’, 복권이나 주사위처럼 불확실성에 기대는 ‘우연’, 역할극이나 소꿉놀이같이 다른 사람이 돼 보는 ‘가장’, 롤러코스터처럼 일시적인 혼란과 통제 상실에서 쾌감을 느끼는 ‘현기증’.

조경란 소설가

이 유형들을 다시 떠올려 보니 내가 평소에도 얼마나 놀이나 게임을 좋아하지 않는지 명확해졌다. 그런데 어째서 놀이라는 상황을 정면으로, 집요할 만큼 깊이 다룬 밀란 쿤데라의 ‘히치하이킹 게임’은 해마다 한 번씩은 되풀이해 읽곤 하나. 이 단편에는 놀이의 네 가지 유형이 모두 들어 있는 데다 결말에 이르러서는 예측하지 못했던 질문을 독자에게 던진다. 아니, 그렇다는 것을 이 단편을 수십 번이나 읽은 얼마 전에야 발견했다.



어렵게 살아가는 이십대의 그와 그녀가 오래 계획했던 휴가를 떠난다. 오늘이 그 출발일이고 그날 밤에 끝나는 여정의 이야기. 기름이 떨어져서 주유소에 들러야 했다. 화장실이 급했던 그녀가 다시 길로 나오자 기름을 채운 그들의 차가 다가왔다. 그녀가 모르는 차에 신호를 보내듯 하자 그도 장난스럽게 응했다. “어디로 가세요, 아가씨?” 조금 전과 달리 그들은 처음 만난 사이, 다른 역할을 맡은 관계로 변했다. 나 아닌 사람이 되어 “다른 세계에 들어가는 놀이”를 시작한 셈이다.



그는 그녀가 작은 일에도 수줍어하고 부끄러움을 느끼는 면을 순수함이라고 봤고 그게 다른 여자와는 구별되는 점이라 좋아했다. 그녀는 여자 경험이 많아 보이는 그가 자신을 좋아하는 게 뿌듯하면서도 불안이 앞서 관계에 확신이 생기지 않았다. 그런 그녀가 히치하이커 역할을 맡자 평소 자신과는 다르고 경계해 온 여성의 몸짓과 말투를 흉내 낸다. 그의 눈으로 보면 무분별하고 정숙하지 못한. 이 ‘가장’ 놀이는 차츰 통제를 상실하게 되는 현기증(vertigo)의 상태로 흘러간다. 질투심을 드러내는 질문, 상처 줄까 봐 숨겨온 본심들이 터져 나온다.



순간적으로 그는 목적지가 아닌 방향으로 차를 돌렸다. 낯선 장소에서 어렵게 방을 예약했다. 그리고 다른 이들도 있는 식당, 둘만 남은 방에서까지 폭력 같은 놀이가 계속된다. 작가는 삼인칭 초점화 시점을 사용해 그와 그녀의 내면을 독자는 알도록, 서로는 모르게 서술했다. 독자는 그들에게 말해주고 싶다. 그녀도 당신처럼 게임을 그만 끝내고 싶어 해요, 그도 당신처럼 여기서 이 놀이를 멈추고 싶어 한다고요! 시작한 목적과 달리 게임의 맹점이 드러날 때는 언제 끝내야 할지를 알지 못해서가 아닐까. 혹은 멈춰야 할 때 멈추기 어려운 암묵적 규칙 때문에.



드디어 게임이 끝난 후 두려움과 슬픔에 휩싸인 그들은 등 돌린 채 누웠다. 보고 싶지 않은 모습까지 보고 이제껏 없던 자신의 일면도 꺼냈던 두 사람. 그래서 그녀가 흐느끼며 “나는 나야, 나는 나야…”라고 아프게 반복할 때 독자는 생각하게 된다. 그들이 잃은 건 원래의 자아일까, 아니면 서로가 서로에게 심어놓은 이미지와 환상을 잃은 걸까? 이 질문은 다른 질문을 낳는다. 타인을 사랑할 때 그 사람 자체를 사랑하게 되는지, 자신이 투영한 이미지를 사랑하게 되는지. 하루의 긴 여정의 끝에 작가는 “독자가 경험하게 하는 질문”을 남겨둔다. 내 자아(self)와 정체성(identity)은 본래의 내 것인가, 아니면 타인과의 관계에서 만들어진 것인가?



평생 ‘자아와 정체성’을 문학적 화두로 삼았던 밀란 쿤데라는 1960년대에 게임이라는 상황을 제시해 이 실존적 질문을 ‘히치하이킹 게임’ 속에 심어놓았다. 내 존재만큼이나 타인의 존재가 소중하며 인정해야 한다는 걸 보여주려는 듯.

조경란 소설가

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