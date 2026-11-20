부산시가 인공지능(AI)과 드론을 활용해 해양폐기물 발생과 분포 현황을 실시간으로 파악하는 과학적 관리체계를 구축했다. 지방자치단체 가운데 처음으로 첨단기술을 접목한 해양폐기물 모니터링 시스템을 도입해 해양쓰레기 수거·관리의 효율성을 높인다는 전략이다.



부산시는 19일 부산 사하구 홍티항 커뮤니티센터에서 ‘해양폐기물 모니터링 시스템 구축 완료보고회’를 열고, 시스템의 주요 기능과 구축 성과 및 향후 운영 방안 등을 공유했다.

이번 사업은 기후변화에 따른 집중호우와 태풍 등으로 해양폐기물 유입이 늘어나는 데다 해류와 바람에 따라 폐기물이 광범위하게 이동·확산하면서 기존 인력 중심의 수거·관리 방식으로는 발생 위치와 분포를 파악하는 데 한계가 있다는 판단에서 추진됐다.



시는 지난해부터 총 4억8000만원을 투입해 드론과 딥러닝 기술을 활용한 해양폐기물 모니터링 체계를 구축했다. 이 시스템은 드론으로 촬영한 해안가 영상을 업로드하면 AI가 해양폐기물의 발생·분포 현황을 자동으로 탐지·분석하는 방식이다. 폐기물을 성상별·위치별로 구분하고 시기별 변화 추이까지 파악할 수 있어 지역별 발생 특성을 정량적으로 분석할 수 있다.



특히 축적된 데이터를 활용하면 태풍과 집중호우 등 기상 여건이나 계절에 따른 해양폐기물 유입 특성도 분석할 수 있다. 이를 통해 폐기물 발생 취약지역을 사전에 파악하고 수거 우선순위를 정하는 등 더욱 체계적인 수거 계획을 수립할 수 있을 것으로 시는 기대하고 있다.



시는 시스템 구축을 시작으로 2028년까지 단계적인 기능 고도화와 정기적인 모니터링을 추진할 계획이다. 낙동강 하구 주요 해역 3곳에 드론스테이션을 설치해 주 1회 무인 자동 촬영을 실시하고, 해양폐기물 취약 해안 9곳은 월 1회 인력이 직접 드론을 운용해 점검할 계획이다.



분석 결과는 해양폐기물 발생량과 분포 현황 파악 및 수거 정책의 효과를 객관적으로 평가하는 데 활용된다. 특히 사람이 직접 접근하기 어려운 해안의 폐기물 현황을 사전에 파악할 수 있어 수거 작업자의 안전 확보에도 도움이 될 전망이다.



심재민 시 해양수도전략실장은 “이번 시스템 구축은 경험 중심의 해양폐기물 관리 방식에서 벗어나 첨단기술과 데이터를 활용한 과학적 관리체계로 전환하는 중요한 첫걸음”이라고 강조했다. 그러면서 “지속적인 시스템 고도화와 관계기관 협력을 통해 해양폐기물 관리 효율성을 높이겠다”고 덧붙였다.

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