전북 군산시간여행축제와 군산국가유산야행이 국제 축제 시상식인 ‘피너클 어워즈’ 세계대회와 한국대회에서 5개 부문을 석권했다.

충남 보령머드축제도 세계대회에서 4개 부문 수상의 성과를 거두는 등 국내 축제들이 국제무대에서 경쟁력을 인정받았다. 이들 축제는 19일까지 이틀간 전북 무주덕유산리조트에서 열린 ‘2026 세계축제협회(IFEA WORLD) 피너클 어워즈 한국대회’에서 수상의 영예를 안았다. 피너클 어워즈는 축제의 기획력과 창의성, 운영 성과, 지역사회 기여도 등을 평가하는 국제 시상식으로, 올해 제20회 한국대회에서는 지난달 미국 애리조나주 투손에서 열린 세계대회 수상 상패 전달식도 함께 진행됐다.

군산시간여행축제는 세계대회 ‘베스트 행사 모바일 애플리케이션·반응형 웹사이트’ 부문 은상과 한국대회 ‘교육 프로그램’ 부문 은상을 받았다. 군산국가유산야행은 세계대회 ‘베스트 어린이 프로그램’ 부문 동상과 한국대회 ‘주민주도형 프로그램’ 부문 금상, ‘국가유산 활용 프로그램’ 부문 은상을 수상했다.

보령머드축제는 세계대회에서 현장 공간 연출과 축제 기념상품, 스폰서십 등 3개 부문 금상과 기관 웹사이트 부문 은상을 받았다. 특히 지역기업 10곳이 참여한 후원 협력체계와 머드 비누 상품화, 관람객 체류 경험을 고려한 축제장 구성 등이 좋은 평가를 받았다.

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