불과 빛, 예술과 미식이 한데 어우러진 ‘2026 포항국제불빛축제’가 19일부터 사흘간 경북 포항 도심 일원에서 화려하게 펼쳐진다. 포항시는 19일 포항문화재단과 함께 ‘올 라이트, 올 굿’을 주제로 한 올해 불빛축제 세부 일정을 발표했다.

포항 도심을 화려하게 수놓은 포항국제불빛축제 한 장면. 포항시 제공

축제 첫날인 19일에는 송도부두에서 건물 외벽에 영상을 투사하는 미디어파사드 점등식과 시민불꽃쇼가 열린다. 20일에는 아시아 디제이(DJ) 페스티벌과 나이트카니발이 펼쳐진다.



마지막 날인 21일에는 영일대해수욕장에서 불빛라디오와 시민합창제가 열린다. 물결 위에 부서져 반짝이는 빛을 뜻하는 ‘윤슬’을 주제로 한국, 프랑스, 일본이 참여하는 국제불꽃쇼와 한국의 그랜드피날레 불꽃쇼가 이어진다.



시는 20~21일 영일대해수욕장 장미원 일원에서 지역 미식 행사인 ‘맛앤락 퐝다이닝’도 운영한다.



‘청년푸드버스킹’ 참여팀과 ‘해뜨면 국수축제’ 요리경연대회 수상팀 등이 참여한다. 호미곶 돌문어 다코야키, 포항초 나초, 포항비빔오징어 김밥 등 지역 특산 식재료를 젊은 감각으로 재해석한 이색 요리를 선보인다. 관광객과 시민을 대상으로 포항사랑카드 10% 할인 현장 판매도 실시한다.



포항시 관계자는 “올해 불빛축제는 영일대와 송도를 잇는 공간 확장을 통해 시민과 관광객이 함께 걷고 머무는 체류형 축제로 기획했다”고 말했다.



박용선 포항시장은 “시민과 관광객 모두가 안심하고 즐길 수 있는 축제가 되도록 만전을 다하겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지