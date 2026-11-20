제주의 대표 겨울철 수산물인 모슬포 방어와 어촌의 정취를 함께 즐길 수 있는 ‘제26회 최남단 방어축제’가 19일 서귀포시 대정읍 모슬포항 일원에서 개막했다.



최남단방어축제위원회가 주관하는 이번 방어축제는 ‘제주의 바다와 땅 그리고 사람’을 주제로 22일까지 나흘간 열린다.

19일 제주 서귀포시 대정읍 모슬포항에서 열린 ‘제26회 최남단 방어축제’에서 참가자들이 맨손으로 잡은 방어를 들어보이고 있다. 이날 개막한 방어축제는 22일까지 이어진다. 서귀포=연합뉴스

제주 바다에서 잡은 겨울철 대표 수산물인 방어와 지역 농산물을 연계해 지역 특산물의 브랜드 가치를 높이고, 관광객 유입과 지역 소비 확대로 지역경제에 활력을 불어넣는 데 중점을 뒀다.



방문객들은 방어 맨손잡기와 가두리 방어 낚시, 방어 경매 체험 등으로 방어를 직접 잡고 즐길 수 있다.



개막식에서 위성곤 지사는 “모슬포 방어는 제주의 청정한 바다와 어업인들의 땀과 정성이 만들어 낸 제주의 대표 겨울철 명품 수산물”이라며 “겨울바다의 수확을 온 마을이 함께 나누는 방어축제의 매력을 모슬포 방어의 참맛과 함께 마음껏 즐기길 바란다”고 말했다.



이어 “바다가 변하고 수산자원은 줄어드는데 기름값과 미끼값 부담까지 커져 어업인들이 어려움을 겪고 있다는 것을 잘 알고 있다”며 “어업용 유류비와 미끼 구입비 지원을 강화해 출어 부담을 덜어드리고, 애써 잡은 수산물이 제값을 받도록 판로도 넓혀 나가겠다”고 강조했다.



문대준 축제위원장(모슬포수협 조합장)은 “최남단 방어축제는 단순히 방어를 알리는 것으로 끝나지 않고 제주의 역사와 사회·문화를 알리는 제주 대표 해양문화축제”라며 “올레길 걷기와 역사 유적지 탐방 체험, 지역 특산물 판매장과 향토 음식점 등을 운영해 관람객에게 편의를 제공하는 한편 우리 지역 특산물 홍보에도 많은 노력을 경주하고 있다”고 소개했다.

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