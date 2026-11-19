엔비디아 수장인 젠슨 황을 나락으로 보낸 앨리스 황 사건은 단순한 치정을 넘어 미·중 간 첨예한 기술, 정보 첩보전에서 떨어져 나온 스파이 전쟁의 퍼즐 조각으로 확대되고 있다. 스파이. 이 얼마나 우리의 상상력을 자극하는 소재인가? 오래전부터 대중문화산업은 스파이라는 소재에 대한 대중의 관심을 등에 업고 첩보물을 하나의 확고한 장르로 발전시켜 왔다.



우리가 기억하는 가장 유명한 스파이는 누가 뭐래도 007시리즈의 제임스 본드일 것이다. 냉전시대, 이념전쟁의 한복판에서 제임스 본드는 서구 자유주의 진영을 대표하는 영웅이었다. 멋진 슈트와 유머 감각. 미래형 자동차를 타고 상상을 초월하는 비밀병기를 이용해 외부의 적을 섬멸하는 이 젠틀한 스파이는 냉전시대 영웅의 아이콘이었다.

그러나 이념전쟁은 끝났고, 선과 정의의 수호자를 자처하던 미국, 영국 등 서구 자유주의 국가에서는 속속 정치적 스캔들이 터져 나왔다. 워터게이트 사건, 베트남전, 세계 도처에서 전개되는 정치공작. 자국의 이권 관철을 위한 명분 없는 전쟁 개입. 진실의 불확실성은 커졌고 나의 국가 역시 적의 국가만큼이나 정의롭지 않을지 모른다는 의구심이 고개를 들었다. 외부 악당들의 전유물로 여겼던 부패와 정치공작, 살인, 테러를 나의 국가도 똑같이 사용한다는 것은 더 이상 새로운 사실이 아니었다. 국가권력은 무엇이든 할 수 있다는 것. 무엇이든 한다는 것을.



제임스 본드로 상징되는 정의와 선은 시효를 상실했고 이제 과거의 영웅이 발붙일 곳은 없었다. 자신을 정의와 선으로 포장해 온 마법의 기술이 탄로가 났기 때문이다. 자국을 위해 헌신한 요원들 역시 임무에 실패할 경우 헌신짝처럼 버려지고 제거된다는 것은 공공연한 비밀이었다.



1980년 첫 출간 된 로버트 러들럼의 ‘제이슨 본’ 시리즈는 미국 첩보 소설의 전환점으로 평가받는다. 기억을 잃어 자신의 정체를 알 수 없게 된 주인공, 그가 소지한 복수여권. 복수의 국적과 이름 앞에서 그는 자신이 누구인지 혼란스럽다. 이제 스파이는 국가를 위해 일하는 충성스러운 영웅이 아니라 국가기관에 의해 만들어지고 이용되며 버려지는 존재가 되었다. 지치고 고립된 주인공의 적은 자국의 정보기관, 권력자, 내부의 배신자이다. 불안하고 초조한 추격과 심리전 속에 갑작스럽게 폭력이 발생하고 주인공은 거대한 계획의 진실을 밝혀내고 살아남기 위해 안간힘을 쓴다. 남는 것은 진실의 불확실성과 배신, 씁쓸한 생존뿐. 소설이 출간된 지 20년 만에 맷 데이먼 주연의 ‘본 아이덴티티’가 영화화되었다. 소설과 마찬가지로 영화는 제이슨 본이라는 인물을 통해 국가가 개인의 삶과 정체성을 지배할 수 있는가에 대하여 근본적인 질문을 던진다.



여성 스파이 서사는 한결 복잡하고 중층적이다. 남성 스파이 서사가 제기하는 문제에 더해 젠더, 섹슈얼리티, 육체의 문제가 더해지기 때문이다. ‘마타하리’ ‘오명’ ‘니티카’ ‘레드 스패로’ ‘아토믹 블론드’ 등으로 이어지는 여성 스파이 서사는 남성 중심의 국가권력과 정보기관 안에서 여성이 어떻게 자신의 신체, 성별, 섹슈얼리티를 무기로 사용하거나 통제당하는가,라는 새로운 질문을 제기한다. 다음 글은 여성 스파이 서사에 대한 글이 될 것이다.



맹수진 영화평론가

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