2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일 시험장을 잘못 찾는 등 진땀을 빼던 수험생들이 경찰의 도움으로 무사히 시험에 응시했다.

이날 제주경찰청에 따르면 제주에서 5건의 수험생 교통편의 제공 등 수험생 관련 112 신고가 접수됐다.

2027학년도 대학수학능력시험일인 19일 오전 제주중앙여자고등학교에 마련된 제주도교육청 95지구 제6시험장 앞에서 한 수험생이 미처 챙겨오지 못한 신분증을 경찰관을 통해 전달받고 있다. 제주경찰청 제공 영상 캡처

오전 7시29분쯤 서귀포시에서 ‘전날 버스에 탑승했다가 수험표를 잃어버렸다’는 신고가 접수됐다. 이에 경찰은 제주도교육청을 통해 대체 방안을 안내해 시험에 응시할 수 있게 도왔다.

또 오전 7시45분쯤에는 ‘수험생이 신분증을 챙기지 않았다’는 신고가 접수되자 경찰이 사이드카를 신속히 투입해 수험생 거주지에서 신분증을 전달받아 약 8㎞ 떨어진 중앙여자고등학교 시험장까지 전달했다.

이어 오전 8시2분쯤에는 시험장을 잘못 찾은 수험생을 교통경찰이 발견해 응시 시험장까지 에스코트했다.

오전 8시4분쯤에도 ‘시험장에 제때 도착하지 못할 것 같다’는 신고가 접수되자 순찰차를 출동시켜 이동을 도와 수험생이 입실했다.

이 밖에 전날 오후 ‘수험생이 한 가게에 수험표를 놓고 갔다’는 신고를 접수해 가족에게 수험표를 전달하기도 했다.

제주에서는 이날 수능 특별교통관리를 위해 교통경찰 53명, 자치경찰 28명, 모범운전자 255명 등 총 336명과 순찰차, 경찰 사이드카 등 차량 75대가 동원됐다.

자치경찰은 이날 수능 이후 청소년의 안전한 생활환경을 조성하기 위해 도내 번화가와 학원가를 중심으로 청소년 유해환경 특별 단속을 전개하기로 했다.

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