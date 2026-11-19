2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일 시험장을 잘못 찾는 등 진땀을 빼던 수험생들이 경찰의 도움으로 무사히 시험에 응시했다.
이날 제주경찰청에 따르면 제주에서 5건의 수험생 교통편의 제공 등 수험생 관련 112 신고가 접수됐다.
오전 7시29분쯤 서귀포시에서 ‘전날 버스에 탑승했다가 수험표를 잃어버렸다’는 신고가 접수됐다. 이에 경찰은 제주도교육청을 통해 대체 방안을 안내해 시험에 응시할 수 있게 도왔다.
또 오전 7시45분쯤에는 ‘수험생이 신분증을 챙기지 않았다’는 신고가 접수되자 경찰이 사이드카를 신속히 투입해 수험생 거주지에서 신분증을 전달받아 약 8㎞ 떨어진 중앙여자고등학교 시험장까지 전달했다.
이어 오전 8시2분쯤에는 시험장을 잘못 찾은 수험생을 교통경찰이 발견해 응시 시험장까지 에스코트했다.
오전 8시4분쯤에도 ‘시험장에 제때 도착하지 못할 것 같다’는 신고가 접수되자 순찰차를 출동시켜 이동을 도와 수험생이 입실했다.
이 밖에 전날 오후 ‘수험생이 한 가게에 수험표를 놓고 갔다’는 신고를 접수해 가족에게 수험표를 전달하기도 했다.
제주에서는 이날 수능 특별교통관리를 위해 교통경찰 53명, 자치경찰 28명, 모범운전자 255명 등 총 336명과 순찰차, 경찰 사이드카 등 차량 75대가 동원됐다.
자치경찰은 이날 수능 이후 청소년의 안전한 생활환경을 조성하기 위해 도내 번화가와 학원가를 중심으로 청소년 유해환경 특별 단속을 전개하기로 했다.
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