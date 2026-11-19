금융사기 수법이 나날이 고도해지면서 웰컴저축은행이 사기 취약계층인 어르신을 대상으로 예방교육에 발벗고 나섰다. 피해 발생 시 회복을 돕기 위해 금융사기 보상보험도 무상으로 지원했다.

19일 금융권에 따르면 웰컴저축은행은 지난 10∼11일 서울 영등포구 문해교육기관인 늘푸름학교를 방문해 어르신 100여명을 대상으로 금융사기 예방 교육을 실시했다. ‘보이스피싱 예방, 이렇게 지켜요’를 주제로 최근 다양해지는 금융사기 수법과 예방 방법을 알리는 데 중점을 뒀다. 이날 교육에서는 검찰·경찰 사칭 등 기존 보이스피싱 수법은 물론 투자사기와 부업을 미끼로 한 ‘팀미션’ 등 신종 금융사기 사례도 집중적으로 다뤘다. 실제 사례를 바탕으로 유형별 특징과 대응 방법을 안내해 어르신들이 일상에서 금융사기를 구별하고 대처할 수 있도록 했다.

지난 10일 서울 영등포구 문해교육기관인 늘푸름학교에서 웰컴저축은행이 어르신들을 대상으로 ‘보이스피싱 예방, 이렇게 지켜요’를 주제로 금융사기 예방 교육을 하고 있다. 웰컴저축은행 제공

웰컴저축은행은 금융교육과 함께 금융사기 보상보험도 무상으로 지원했다. 교육 참석자를 포함한 늘푸름학교 학생 약 200명에 대해 1년간 보이스피싱 등 금융사기 피해 발생 시 보험 약관에 따라 1인당 500만원 한도 내에서 보상받을 수 있도록 했다. 예방 교육에 그치지 않고 피해 발생 이후 회복까지 돕겠다는 취지다.

웰컴저축은행과 늘푸름학교의 인연은 2021년 금융교육 협약에서 시작됐다. 어르신과 결혼이민자 등이 초·중등 과정을 배우는 성인문해교육기관인 이곳에서 웰컴저축은행은 올해까지 6년째 금융교육을 이어오고 있다.

웰컴저축은행 관계자는 “이번 교육은 팀미션 등 최신 금융사기 사례를 중심으로 진행돼 어르신들께서 높은 관심과 호응을 보여주셨다”며 “금융사기 수법이 갈수록 다양해지고 있는 만큼 앞으로도 실질적인 금융소비자 보호 활동을 통해 금융취약계층의 안전한 금융생활을 지원하겠다”고 말했다.

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