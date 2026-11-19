김광석(1964∼1996)의 31주기인 내년 1월 그를 추모하는 공연과 경연이 옛 학전에서 열린다.

김광석추모사업회는 내년 1월5일과 6일 서울 대학로 아르코꿈밭극장에서 ‘2027 광석이 다시 만나기’(포스터) 행사를 연다고 19일 밝혔다.



김광석추모사업회는 “김광석의 음악을 기억하고 그가 남긴 음악적 가치를 이어가기 위해 마련된 행사”라며 “특히 김광석의 노래를 자신만의 목소리와 해석으로 들려줄 새로운 음악인을 발굴하고, 이들이 지속적인 음악활동을 이어갈 수 있도록 지원하는 데 의미를 두고 있다”고 소개했다. 행사 첫날인 1월5일에는 김광석을 기리는 공연이 열린다. 생전 김광석과 절친했던 박학기를 비롯해 강승원, 한동준, 동물원, 유리상자, 알리, 안신애, 소수빈, 곽진언, 규리가 무대에 오른다. 올해 김광석상 수상자 윤소라도 공연에 참여해 선배 가수들과 한 무대에 선다. 서로 음악적 배경과 색깔은 다르지만, 음악인들이 한자리에 모여 그의 음악을 기리고 세대를 넘어 소통하는 특별한 무대를 선보인다. 이어 기일인 1월6일엔 신진 음악인을 발굴하는 경연 본선이 열린다. 경연을 통해 김광석상, 다시부르기상, 작사상, 작곡상, 편곡상, 연주상, 가창상을 시상한다. 대상격인 김광석상 수상팀에는 창작지원금 200만원, 마틴 기타, 트로피가 수여된다. 그 외 각 부문 수상팀에는 창작지원금 100만원, 파크우드 기타, 상패를 준다.



김광석추모사업회는 1996년 2월 김광석의 49재를 기리는 추모 콘서트에 참여한 40여팀을 중심으로 결성됐다. 이후 1999년 ‘김광석 다시 만나기’, 2008년 ‘김광석 다시 부르기’ 콘서트 등을 개최하며 고인의 뜻을 이어왔다.

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